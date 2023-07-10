Самозанятые должны указывать данные о себе в онлайн-рекламе

Президент Владимир Путин подписал закон, по которому самозанятые обязаны предоставлять информацию о себе при онлайн-рекламе своих товаров. Об этом сказано на официальном портале правовых актов.
С 1 сентября 2023 года самозанятые должны указывать фамилию, имя, отчество и ИНН.
Эти сведения нужно публиковать, когда самозанятый обращается за онлайн-рекламой, в особенности на агрегаторах и маркетплейсах.
Так потребители смогут получать необходимые сведения о продавце и лучше защитить свои права.
Раньше самозанятые продавцы могли не указывать информацию о себе при продаже собственных товаров на маркетплейсах.
Закон вступит в силу с 1 сентября 2023 года.
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