Самозанятые должны указывать данные о себе в онлайн-рекламе

Теперь покупатели будут знать фамилию, имя, отчество и ИНН продавца-самозанятого. Информация должна быть размещена и на маркетплейсах.

Президент Владимир Путин подписал закон, по которому самозанятые обязаны предоставлять информацию о себе при онлайн-рекламе своих товаров. Об этом сказано на официальном портале правовых актов.

С 1 сентября 2023 года самозанятые должны указывать фамилию, имя, отчество и ИНН.

Эти сведения нужно публиковать, когда самозанятый обращается за онлайн-рекламой, в особенности на агрегаторах и маркетплейсах.

Так потребители смогут получать необходимые сведения о продавце и лучше защитить свои права.

Раньше самозанятые продавцы могли не указывать информацию о себе при продаже собственных товаров на маркетплейсах.

Закон вступит в силу с 1 сентября 2023 года.