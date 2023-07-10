Путин разрешил не взыскивать долги с жителей новых регионов до 2026 года

Коллекторы не смогут взыскивать долги с жителей новых регионов, которые постоянно проживают на территории Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей.

До 1 января 2026 года банки и МФО не будут взыскивать долги по денежным обязательствам, которые возникли до 30 сентября 2022 года.

Соответствующий закон подписал Владимир Путин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

С жителей Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей не будут требовать уплату долга.

Право будет только у тех, кто постоянно проживает на территории новых регионов.

Мораторий не действует на долги между физическими лицами в пределах 50 тыс. рублей, а также на долги по ЖКУ и по займам индивидуальных предпринимателей.

Закон вступит в силу через 10 дней.