Путин разрешил не взыскивать долги с жителей новых регионов до 2026 года

До 1 января 2026 года банки и МФО не будут взыскивать долги по денежным обязательствам, которые возникли до 30 сентября 2022 года.
Соответствующий закон подписал Владимир Путин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
С жителей Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей не будут требовать уплату долга.
Право будет только у тех, кто постоянно проживает на территории новых регионов.
Мораторий не действует на долги между физическими лицами в пределах 50 тыс. рублей, а также на долги по ЖКУ и по займам индивидуальных предпринимателей.
Закон вступит в силу через 10 дней.
Комментарии