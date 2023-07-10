Мошенники украли у финтех-компании Revolut 23 млн долларов

Стартап возвращал клиентам деньги за отклоненные платежи из собственных средств. Этим воспользовались злоумышленники и обналичили больше 20 млн долларов.

У Revolut украли 23 млн долларов из-за дефекта в платежной системе компании. Об этом пишет «Forbes» со ссылкой на издание Financial Times.

Злоумышленники нашли лазейку в транзакциях у финтех-стартапа Revolut. Компания из своих средств возвращала клиентам деньги при отклонении платежей.

Разницу в платежных системах США и Европы обнаружили в конце 2021 года, однако мошенники стали применять схему только в начале 2022 года.

Клиентов просили совершать дорогие покупки, платежи по которым отклонялись. Revolut возвращала на счет отклоненные средства, которые потом обналичивали злоумышленники через банкоматы.

Компании удалось вернуть часть украденных средств, но потери составили порядка 20 млн рублей. Это почти две трети от прибыли стартапа за 2021 год.

В Revolut информацию о краже не разглашают.

Стартап принадлежит миллиардеру российского происхождения Николаю Сторонскому.