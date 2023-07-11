Как при ПСН учитывать обеспечительный платеж по аренде

Обеспечительный платеж от арендатора может учитываться в доходах ИП на ПСН, а может не учитываться. Все зависит от того, что прописано в договоре.

Разъяснение дает Минфин в письме от 01.06.2023 № 03-11-11/50568.

Речь идет про ИП, который сдает в аренду недвижимость и применяет по этой деятельности ПСН.

Если обеспечительный платеж выполняет, в том числе, функцию аванса (экономической выгоды будущих периодов), то ИП учитывает его на дату получения дохода.

Таким образом, если обеспечительный платеж – это по сути аванс, то его надо включать в книгу доходов ИП на ПСН и он будет учитываться при расчете лимита доходов (до 60 млн рублей).

Кстати, ранее Минфин разъяснял, что сам по себе обеспечительный платеж – это еще не доход арендодателя. При расчете дохода по ПСН в целях определения лимита он учитывается только тогда, когда будет зачтен в счет долга по аренде (письмо от 27.07.2021 № 03-11-11/60066).