Каждый второй покупатель хочет заказывать алкоголь с доставкой

Большинство инвестируется доставкой слабоалкогольных напитков, пива, сидра, тихих вин и шампанского. Покупатели хотели бы заказывать спиртное из специализированных магазинов или приобретать на маркетплейсах.

Больше четверти покупателей (28%) заказывают алкоголь в интернете, а потом забирают напитки самовывозом из магазина. Об этом сказано в исследовании холдинга «Ромир».

84% опрошенных уверены, что они не станут покупать больше спиртного с появление доставки и возможности онлайн-заказа.

В 2022 году 63% россиян хотели бы заказывать алкогольные напитки онлайн с доставкой до дома.

Это связано с удобством и ростом популярности маркетплейсов. 64% пользуются услугами доставки.

Большинство покупателей не отказались бы заказать алкоголь с доставкой на маркетплейсах (42%), а также из специализированных магазинов (48%) и продуктовых супермаркетов (36%).

40% интересуются доставкой слабоалкогольных напитков, тихих вин и шампанского, 38% выбрали бы пиво и сидр.

Недавно мы писали, что Госдума сняла с рассмотрения законопроект об онлайн-продаже вина через «Почту России».