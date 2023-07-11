Средний чек покупателя, который оплачивает покупку частями, выше на 81%

Потребители больше покупают и охотнее возвращаются к покупкам в этом магазине, если им предложить оплату покупки в рассрочку, по долям.

BNPL сервис (buy now pay later) «Долями» совместно с аналитическим проектом Tinkoff Data выяснил, как оплата частями влияет на рост среднего чека покупки. В среднем стоимость покупки, оплаченной с помощью BNPL-сервиса, на 81% выше, чем при оплате банковской картой.

В исследовании использованы данные по покупкам в одних и тех же магазинах-партнерах за период с января 2022 года по апрель 2023 года.

Причем разница между средними чеками выше в сегменте недорогих покупок — до 10 тыс. рублей. Разница между средними чеками при оплате картой или Долями лучше всего видна по покупкам в в категориях:

товары для детей;

образование;

красота и здоровье.

Сервис Долями был запущен Тинькофф в апреле 2021 года, он позволяет разделить стоимость покупки на четыре части — без комиссий и переплат.