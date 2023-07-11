У продавцов лимонада срок действия фискального накопителя будет сокращен

Дело в том, что использование фискальных накопителей на 36 месяцев ограничено при реализации подакцизных товаров.
Поэтому при перерегистрации ККТ по причине начала реализации подакцизных товаров срок действия ключа фискального признака фискального накопителя на 36 месяцев пересчитывается до 410 дней (13 месяцев).
Аналогичное разъяснение о пересчете срока действия ФН есть в письме ФНС от 12.02.2018 № ЕД-4-20/2586.
Что надо делать бизнесу с ККТ для продажи лимонада мы рассказывали здесь.
Комментарии