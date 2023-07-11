Госдума приняла закон о цифровом рубле

Для запуска в оборот цифрового рубля теперь появилась законодательная база. Ответственность за выпуск, сохранность и операции с новой валютой будет нести Центробанк.

Госдума во втором и третьем чтении приняла закон, который создаст правовую базу для внедрения цифрового рубля и проведения с ними безналичных платежей. Об этом пишет «ТАСС»

Теперь в законе будут закреплены такие понятия как «платформа цифрового рубля», «участник платформы цифрового рубля», «пользователь платформы цифрового рубля», «цифровой счет (кошелек)».

С цифровым рублем будет можно совершать валютные операции между резидентами и нерезидентами РФ без ограничений.

Доступ к платформе будет у иностранных банков, нерезидентов. До 31 декабря 2024 года Центробанк и Росфинмониторинг определят круг пользователей.

ЦБ будет нести ответственность за сохранность цифровой валюты и операции с ними.

В рекламной деятельности компаний, которые не являются оператором платформы, запрещено использовать словосочетания «платформа цифрового рубля» и прочие схожие фразы.

Закон вступит в силу 1 августа 2023 года, однако некоторые его положения начнут действовать в иной установленный документом срок.