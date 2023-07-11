Банки будут проверять все переводы физлиц на мошенничество

Госдума приняла законопроект, который обязывает банки проверять все денежные переводы физических лиц, приостанавливать подозрительные операции и в течение 30 дней полностью возмещать средства, переведенные на счета злоумышленников.
После вступления в силу закона, банки до списания средств будут проверять все переводы на наличие признаков мошенничества, в том числе сверяться с базой данных Центробанка о случаях и попытках несанкционированных переводов. Если деньги переводятся на счета, которые вызывают вопросы, или же если сомнения вызывают сами операции, банк может приостановить такие переводы на два дня, пишут РИА Новости.
Закон должен вступить в силу через год после официального опубликования.
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