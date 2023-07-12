Производители впервые начали маркировать безалкогольные напитки. Пока что в экспериментальном режиме

Несмотря на высокий сезонный спрос на напитки, производители активно работают с маркировкой. Эксперимент продлится до конца августа 2023 года.

Производители безалкогольных напитков в рамках эксперимента начали впервые наносить маркировку на свою продукцию. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ), оператора системы маркировки «Честный знак».

Производители безалкогольных напитков очень активно реагируют на эксперимент по маркировке, за месяц к нему присоединилось уже много как крупных, так и средних производителей, и каждый день мы получаем новые заявки, - сказала руководитель управления безакцизной пищевой продукции ЦРПТ Юлия Кузьмина.

Экспериментальная маркировка будет проходить до конца августа 2023 года. Она официально началась 1 июня.

Эксперимент прошел успешно, мы отрегулировали все необходимые процессы и готовимся к запуску нанесения маркировки уже на постоянной основе, - сказала начальник производства компании «Бродич» Светлана Туренко.

Компания промаркировала бутылки с квасом «Домашний» объемом 1,5 литра.

С 1 сентября 2023 года производители и импортеры будут регистрироваться в системе маркировки, а в декабре запустят первый этап внедрения обязательной маркировки соков, нектаров и морсов.