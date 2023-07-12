Подсанкционным банкам разрешили выводить в новое юрлицо замороженные активы

По такому принципу банки смогут работать с зависшими зарубежными активами до 31 декабря 2024 года.

Госдума во втором чтении приняла нормы, которые позволят подсанкционным банкам выводить замороженные зарубежные активы в отдельное юрлицо. Об этом пишет «Коммерсант».

Перевод заблокированных активов в новую организацию будет в виде обязательств перед иностранными кредиторами.

Акционеры, которые не согласны с реорганизации больше не смогут потребовать выкупа активов, а у физлиц не будет права досрочно снять свои средства.

Нормы распространяются на банки, против которых иностранные государства ввели ограничительные меры.

С целью повышения эффективности работы организаций принято решение продлить для банков до конца 2024 года право на осуществление реорганизации и выделения из своего состава юридических лиц для структурирования затронутых санкциями активов, - сказал «ТАСС» председатель комитета по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.

Кредиторы из дружественных стран могут вернуть свои активы в случае реорганизации, только если это было предусмотрено договором.

Такие нормы будут действовать до конца 2024 года.