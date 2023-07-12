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Дешево – не значит плохо. Роскачество опровергает миф о вине с низкими ценами

Специалисты дали высокую оценку винам в ценовой категории до 500 рублей.
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В Роскачестве заявили, что мнение «вино чем дешевле, тем хуже» – это всего лишь потребительский миф. Об этом пишут «РИА Новости» со ссылкой на директора департамента исследования и продвижения отечественной винодельческой продукции Роскачества Олесю Буняеву.

В топ-50 напитков за 2022 год вошли вина ценовой категории до 500 рублей, они заняли 50% рейтинга.

Эксперты высоко оценили 12 вин стоимостью от 169 до 399 рублей.

Мы можем отметить, что способ определения качества вина «на глаз» - по цене бутылки - себя не оправдывает. В розничной торговле уже представлено достаточно много качественных и недорогих российских вин, - сказала Олеся Буняева.

На стоимость вина влияет масштаб производителя: чем крупнее компания, тем дешевле может быть его продукция.

Сейчас в рейтинге Роскачества лидируют вина «Кубань Вино», «Золотой Балки» и «Дербент Вино».

Президент Союза сомелье и экспертов Артур Саркисян заметил, что в последние годы качество недорого отечественного вина на порядок выросло. Виноделы пользуются государственными субсидиями и активно вкладывают средства в оборудование, виноградники и производственные процессы.

Недавно мы писали, что Минфин может повысить пошлины на ввоз импортного вина.

Комментарии

2
  • Логотип Владимир Е
    Владимир Е 19 минут назад

    да мы знаем, что дешево это не значит плохо. На примере вин из италии, испании, франции, чили, аргентины, португалии и пр. в том же ценовом диапазоне))))

    также как и "дорогое вино - не значит, что оно того стоит!"

  • Логотип sonik24
    sonik24
    9 минут назад

    Роскачество - самый авторитетный критик! дэ уж

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