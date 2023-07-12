Дешево – не значит плохо. Роскачество опровергает миф о вине с низкими ценами

В Роскачестве заявили, что мнение «вино чем дешевле, тем хуже» – это всего лишь потребительский миф. Об этом пишут «РИА Новости» со ссылкой на директора департамента исследования и продвижения отечественной винодельческой продукции Роскачества Олесю Буняеву.
В топ-50 напитков за 2022 год вошли вина ценовой категории до 500 рублей, они заняли 50% рейтинга.
Эксперты высоко оценили 12 вин стоимостью от 169 до 399 рублей.
Мы можем отметить, что способ определения качества вина «на глаз» - по цене бутылки - себя не оправдывает. В розничной торговле уже представлено достаточно много качественных и недорогих российских вин, - сказала Олеся Буняева.
На стоимость вина влияет масштаб производителя: чем крупнее компания, тем дешевле может быть его продукция.
Сейчас в рейтинге Роскачества лидируют вина «Кубань Вино», «Золотой Балки» и «Дербент Вино».
Президент Союза сомелье и экспертов Артур Саркисян заметил, что в последние годы качество недорого отечественного вина на порядок выросло. Виноделы пользуются государственными субсидиями и активно вкладывают средства в оборудование, виноградники и производственные процессы.
Недавно мы писали, что Минфин может повысить пошлины на ввоз импортного вина.
Комментарии2
да мы знаем, что дешево это не значит плохо. На примере вин из италии, испании, франции, чили, аргентины, португалии и пр. в том же ценовом диапазоне))))
также как и "дорогое вино - не значит, что оно того стоит!"
Роскачество - самый авторитетный критик! дэ уж