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Импорт

Минфин может повысить пошлины на ввоз импортного вина

Импорт иностранного вина не запретят, но через пару месяцев пересмотрят размер таможенной пошлины.
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Комиссия по таможенно-тарифному регулированию при Минэкономразвитии собирается повысить пошлины на импорт вина в Россию. Об этом рассказал заместитель министра финансов Алексей Сазанов в интервью «RG.RU».

Сейчас размер таможенной пошлины составляет 12,5%.

Будут ли пошлины повышены и на сколько – эти вопросы пока обсуждаются. В ближайшие месяц-два должны прийти к какому-то решению, - сказал Алексей Сазанов.

Также он добавил, что импорт вина не запретят.

Недавно мы писали, что Ассоциация виноградарей и виноделов предложила запретить поставки вина из «недружественных» стран.

Комментарии

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