Минфин может повысить пошлины на ввоз импортного вина

Комиссия по таможенно-тарифному регулированию при Минэкономразвитии собирается повысить пошлины на импорт вина в Россию. Об этом рассказал заместитель министра финансов Алексей Сазанов в интервью «RG.RU».
Сейчас размер таможенной пошлины составляет 12,5%.
Будут ли пошлины повышены и на сколько – эти вопросы пока обсуждаются. В ближайшие месяц-два должны прийти к какому-то решению, - сказал Алексей Сазанов.
Также он добавил, что импорт вина не запретят.
Недавно мы писали, что Ассоциация виноградарей и виноделов предложила запретить поставки вина из «недружественных» стран.
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