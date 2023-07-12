В Подмосковье запустили новую услугу для бизнеса — недвижимость за 1 рубль

Воспользоваться такой услугой смогут малые или средние предприятия, в которых работают не более 250 человек, а выручка до 2 млрд рублей.

Подмосковные предприниматели смогут получить недвижимость за рубль без торгов с условием дальнейших инвестиций в ремонт и оборудование помещения, об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

«Сегодня обсудим новую цифровую услугу — это «Недвижимость за 1 рубль». Такой сервис мы запустили по аналогии с «Землей за 1 рубль». Без торгов можно будет получить помещения, которые требуют вложений в ремонт, — это важный акцент, и он должен быть понятен бизнесу», – рассказал Воробьев, слова которого цитирует РИА Новости.

Получить недвижимость за 1 рубль без торгов в Московской области может малое или среднее предприятие, в котором работают не более 250 человек, а выручка до 2 млрд рублей. Стоимость аренды зависит от износа объекта. Если износ более 80%, то она составляет 1 рубль за 1 кв. м в год, а если менее 80% — рассчитывается исходя из размера налога на имущество.