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Оптимизация налогообложения

К кому идти за налоговой оптимизацией и защитой для бизнеса?

С каждым годом ФНС выдвигает все больше требований к компаниям. Обвинения в дроблении уже стали трендом 2023 года. «Клерк» поможет выбрать команду для поддержки.
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«Клерк» уже давно привлекает специалистов в области налогового консультирования к помощи бухгалтерам и управленцам. Консалтинговые, юридические компании ведут на сайте свои блоги и рассказывают, как вести бизнес законно и при этом экономить на налогах, а также пишут о защите при налоговых проверках.

В нашем рейтинге компаний вы можете увидеть лидеров в категории «Консультирование». Мы отобрали первую тройку, лидирующую по числу подписчиков (это значит, что пользователи не просто интересуются этой компанией, а следят за новостями и статьями от нее):

  • Компания «НАСБ» с 20-ти летним опытом защиты налогоплательщиков.

  • АКГ «Созидание и Развитие» работает с 2001 года, входит в список крупнейших аудиторско-консалтинговых групп России. Компания оказывает аудиторские, бухгалтерские и консалтинговые услуги.

  • BGP Litigation специализируется на защите клиентов, сопровождает арбитражные процессы, ведет налоговые споры и решает проблемы с реструктуризацией бизнеса.

Выбирайте компетентных специалистов и не бойтесь налоговых инспекторов!

Расскажите в комментариях,приходилось ли вам обращаться за защитой своего бизнеса к профессионалам, смогли ли они вам помочь?

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
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