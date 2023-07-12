К кому идти за налоговой оптимизацией и защитой для бизнеса?

«Клерк» уже давно привлекает специалистов в области налогового консультирования к помощи бухгалтерам и управленцам. Консалтинговые, юридические компании ведут на сайте свои блоги и рассказывают, как вести бизнес законно и при этом экономить на налогах, а также пишут о защите при налоговых проверках.
В нашем рейтинге компаний вы можете увидеть лидеров в категории «Консультирование». Мы отобрали первую тройку, лидирующую по числу подписчиков (это значит, что пользователи не просто интересуются этой компанией, а следят за новостями и статьями от нее):
Компания «НАСБ» с 20-ти летним опытом защиты налогоплательщиков.
АКГ «Созидание и Развитие» работает с 2001 года, входит в список крупнейших аудиторско-консалтинговых групп России. Компания оказывает аудиторские, бухгалтерские и консалтинговые услуги.
BGP Litigation специализируется на защите клиентов, сопровождает арбитражные процессы, ведет налоговые споры и решает проблемы с реструктуризацией бизнеса.
Выбирайте компетентных специалистов и не бойтесь налоговых инспекторов!
Расскажите в комментариях,приходилось ли вам обращаться за защитой своего бизнеса к профессионалам, смогли ли они вам помочь?
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