К кому идти за налоговой оптимизацией и защитой для бизнеса?

С каждым годом ФНС выдвигает все больше требований к компаниям. Обвинения в дроблении уже стали трендом 2023 года. «Клерк» поможет выбрать команду для поддержки.

«Клерк» уже давно привлекает специалистов в области налогового консультирования к помощи бухгалтерам и управленцам. Консалтинговые, юридические компании ведут на сайте свои блоги и рассказывают, как вести бизнес законно и при этом экономить на налогах, а также пишут о защите при налоговых проверках.

В нашем рейтинге компаний вы можете увидеть лидеров в категории «Консультирование». Мы отобрали первую тройку, лидирующую по числу подписчиков (это значит, что пользователи не просто интересуются этой компанией, а следят за новостями и статьями от нее):

Компания «НАСБ» с 20-ти летним опытом защиты налогоплательщиков.

АКГ «Созидание и Развитие» работает с 2001 года, входит в список крупнейших аудиторско-консалтинговых групп России. Компания оказывает аудиторские, бухгалтерские и консалтинговые услуги.

BGP Litigation специализируется на защите клиентов, сопровождает арбитражные процессы, ведет налоговые споры и решает проблемы с реструктуризацией бизнеса.

Выбирайте компетентных специалистов и не бойтесь налоговых инспекторов!

Расскажите в комментариях,приходилось ли вам обращаться за защитой своего бизнеса к профессионалам, смогли ли они вам помочь?