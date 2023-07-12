Минпромторг: нужно легализовать дистанционную продажу алкоголя

Заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов поддержал идею запустить продажу всей алкогольной продукции дистанционным способом. Об этом пишет «ТАСС».

К удаленной торговле алкоголем могут допустить расширенное число участников: интернет-магазины и агрегаторы информации о товарах и услугах.

В конце июня Минпромторг этот законопроект концептуально поддержал. Мне кажется, если будет отстроен контроль, а обеспечить его не так сложно, это - нормальная инициатива, - сказал Виктор Евтухов.

Также он добавил, что Минпромторг поддерживает инициативу Минфина запустить доставку вина по «Почте России». Однако Госдума ранее сняла с рассмотрения законопроект об онлайн-продаже вина через «Почту России».

Недавно мы писали, что каждый второй покупатель хотел бы заказывать алкоголь с доставкой на дом.