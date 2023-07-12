Путину предложили ввести новые визы для иностранных инвесторов и высококвалифицированных специалистов

Инвесторы и специалисты сейчас могут получить визу только на один год, при этом находиться в стране они могут не больше трех месяцев за полгода. Сейчас собираются ввести визу сроком на три года.

Общественная организация «Деловая Россия» предложила президенту Владимиру Путину ввести новую категорию виз для инвесторов. Иностранцы смогут приезжать в страну в течение трех лет, а потом продлить визу. Об этом пишет «RG.RU».

Для того чтобы инвестор мог контролировать свой проект, предприниматель должен находиться со своим коллективом, а не наблюдать со стороны, - сказал член генерального совета «Деловой России» Юрий Данилов.

Президент поручил до 1 августа 2023 года разобраться с законами, которые мешают инвесторам и высококвалифицированным специалистам въехать в Россию.

Сейчас зарубежные инвесторы получают визу максимум на один год, а находиться в стране они могут только 90 дней из 180 дней, то есть три месяца в течение полугода.

С начала 2023 года инвесторы могут получить вид на жительство. Чтобы жить в РФ нужно за три года вложить от 15 млн рублей в социальную сферу, инвестировать 30 млн рублей в компанию, купить недвижимость от 20 млн рублей.