Путину предложили ввести новые визы для иностранных инвесторов и высококвалифицированных специалистов

Общественная организация «Деловая Россия» предложила президенту Владимиру Путину ввести новую категорию виз для инвесторов. Иностранцы смогут приезжать в страну в течение трех лет, а потом продлить визу. Об этом пишет «RG.RU».
Для того чтобы инвестор мог контролировать свой проект, предприниматель должен находиться со своим коллективом, а не наблюдать со стороны, - сказал член генерального совета «Деловой России» Юрий Данилов.
Президент поручил до 1 августа 2023 года разобраться с законами, которые мешают инвесторам и высококвалифицированным специалистам въехать в Россию.
Сейчас зарубежные инвесторы получают визу максимум на один год, а находиться в стране они могут только 90 дней из 180 дней, то есть три месяца в течение полугода.
С начала 2023 года инвесторы могут получить вид на жительство. Чтобы жить в РФ нужно за три года вложить от 15 млн рублей в социальную сферу, инвестировать 30 млн рублей в компанию, купить недвижимость от 20 млн рублей.
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