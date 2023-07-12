За дополнительную работу сотрудникам надо доплачивать

Работодатель не имеет права требовать от сотрудника выполнения работы, которая не прописана в его трудовом договоре или должностной инструкции.

Дополнительная работа – это совмещение должностей.

Согласно статье 60.2 ТК РФ с письменного согласия работника ему может быть поручено выполнение в течение рабочего дня дополнительной работы по другой или такой же профессии (должности) за дополнительную оплату.

При этом сотрудник должен дать согласие на такое совмещение. Для этого составляют допсоглашение к трудовому договору.

Работник имеет право досрочно отказаться от выполнения допработы, а работодатель – досрочно отменить поручение о ее выполнении. Об этом нужно предупредить друг друга за 3 рабочих дня.

Такое разъяснение дает Роструд в письме от 27.06.2023 № ПГ/13034-6-1.

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