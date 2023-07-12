За дополнительную работу сотрудникам надо доплачивать

Дополнительная работа – это совмещение должностей.
Согласно статье 60.2 ТК РФ с письменного согласия работника ему может быть поручено выполнение в течение рабочего дня дополнительной работы по другой или такой же профессии (должности) за дополнительную оплату.
При этом сотрудник должен дать согласие на такое совмещение. Для этого составляют допсоглашение к трудовому договору.
Работник имеет право досрочно отказаться от выполнения допработы, а работодатель – досрочно отменить поручение о ее выполнении. Об этом нужно предупредить друг друга за 3 рабочих дня.
Такое разъяснение дает Роструд в письме от 27.06.2023 № ПГ/13034-6-1.
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