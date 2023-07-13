💥 Минус одна проблема с ЕНС. Разрешили отрицательные уведомления на УСН

Ранее мы рассказывали о проблеме, с которой столкнулся бизнес на УСН из-за ЕНС – невозможность уменьшить ранее начисленный аванс. Придется ждать целый год, чтобы вернуть свои деньги из закромов бюджета. Теперь эта проблема решена.
ФНС выпустила письмо от 10.07.2023 № СД-4-3/8716@, в котором описала алгоритм действий в такой ситуации.
ФНС указывает, что в декларации есть специальные строки для уменьшения налога (050, 080), а в уведомлении показателя «к уменьшению» нет.
Но ФНС разрешает указывать в уведомлении отрицательную сумму.
Само собой, она не должна быть больше ранее начисленных авансов.
Пример
Период
Сумма аванса
Срок сдачи уведомления
Сумма в уведомлении
1 квартал
100
25.04.23
100
Полугодие
400
25.07.23
300
9 месяцев
250
25.10.23
– 150
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Комментарии83
Руководитель
И ни слова о том, вернутся ли деньги на ЕНС и когда.
Виктория
Придумали в очередной раз ерунду. Сами уже полгода разобраться не могут и налогоплательщики путаются. Невозможно понять, кто кому сколько должен и должен ли вообще.
Это называется - "жадность фраера сгубила"!
только губит она бизнес
именно это-не ерунда. в противном случае было бы хуже. при том что было, декларация по итогам года уведомлениям бы не соответствовала. досчитали бы на пустом месте. всё что можно и что нельзя.
счастье то какое! боже мой!
а я уже, не дождавшись торжества разума с уведомлениями по УСН, назло и принципиально отправила =0.
ну, корректировку по такому поводу сдать не грех указав законные -240р. :)
отметить такое событие что-ли.... 😂
ОльгаГлавный бухгалтер
Вы не поняли. Девушка имела ввиду всю эту фантасмагорию с начала года, а не отдельный, местечковый, прецедент.
через пару лет можно будет сказать, что это двухлетняя фантасмагория.
местечковый таки да. но никогда не думала, что буду этому так радоваться.
и эта эпопея теперь вот из таких разовых и будет состоять..
И всего-то надо было подождать полгода))) Ведь сразу при разработке ЕНС и после его введения никто и представить не мог, что налоги нарастающим итогом идут и может быть уменьшение. Это нельзя было спрогнозировать совершенно. Это ведь абсолютно нереальная история. Одна на стопятьсоттысяч.
Да таких не продуманных историй полно. А с ИПэшниками, что лучше?
Natalikr
дак конечно!
паникеров развелось!
тоже проблемы - ндфл в регионы не уходит, за личные налоги ИП списывается не оттуда....
тут такой проект - а вы со своими частностями лезете все время!
а как же интрига? 😂
авансы не резервируются и сразу уходят в бюджет.
а переплата по всей видимости даст бог вернется в сальдо опосля камералки за год. И то не факт.
....нас водили за нос....