💥 Минус одна проблема с ЕНС. Разрешили отрицательные уведомления на УСН

Если аванс по УСН за полугодие меньше, чем за 1 квартал, можно подать уведомление по ЕНП на уменьшение.

Ранее мы рассказывали о проблеме, с которой столкнулся бизнес на УСН из-за ЕНС – невозможность уменьшить ранее начисленный аванс. Придется ждать целый год, чтобы вернуть свои деньги из закромов бюджета. Теперь эта проблема решена.

ФНС выпустила письмо от 10.07.2023 № СД-4-3/8716@, в котором описала алгоритм действий в такой ситуации.

ФНС указывает, что в декларации есть специальные строки для уменьшения налога (050, 080), а в уведомлении показателя «к уменьшению» нет.

Но ФНС разрешает указывать в уведомлении отрицательную сумму.

Само собой, она не должна быть больше ранее начисленных авансов.

Пример

Период Сумма аванса Срок сдачи уведомления Сумма в уведомлении 1 квартал 100 25.04.23 100 Полугодие 400 25.07.23 300 9 месяцев 250 25.10.23 – 150

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