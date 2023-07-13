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ЕНП (единый налоговый платеж)

💥 Минус одна проблема с ЕНС. Разрешили отрицательные уведомления на УСН

Если аванс по УСН за полугодие меньше, чем за 1 квартал, можно подать уведомление по ЕНП на уменьшение.
8,3 тыс.

Ранее мы рассказывали о проблеме, с которой столкнулся бизнес на УСН из-за ЕНС – невозможность уменьшить ранее начисленный аванс. Придется ждать целый год, чтобы вернуть свои деньги из закромов бюджета. Теперь эта проблема решена.

ФНС выпустила письмо от 10.07.2023 № СД-4-3/8716@, в котором описала алгоритм действий в такой ситуации.

ФНС указывает, что в декларации есть специальные строки для уменьшения налога (050, 080), а в уведомлении показателя «к уменьшению» нет.

Но ФНС разрешает указывать в уведомлении отрицательную сумму.

Само собой, она не должна быть больше ранее начисленных авансов.

Пример

Период

Сумма аванса

Срок сдачи уведомления

Сумма в уведомлении

1 квартал

100

25.04.23

100

Полугодие

400

25.07.23

300

9 месяцев

250

25.10.23

– 150

Обучиться всему, что нужно для работы на УСН в 2023 году (с получением официального диплома), можно на курсе «Главный бухгалтер на УСН».

Комментарии

83
  • Логотип indiebeer
    indiebeer Вчера в 04:43

    Руководитель

    И ни слова о том, вернутся ли деньги на ЕНС и когда.

  • Логотип arkonium
    arkonium Вчера в 06:28

    Виктория

    Придумали в очередной раз ерунду. Сами уже полгода разобраться не могут и налогоплательщики путаются.  Невозможно понять, кто кому сколько должен и должен ли вообще. 

    • Логотип Bserg7
      Bserg7 Вчера в 07:26

      Это называется - "жадность фраера сгубила"!

      • Логотип skbntm06
        skbntm06 Вчера в 07:57

        только губит она бизнес

    • Логотип Мирам
      Мирам Вчера в 08:34

      Придумали в очередной раз ерунду

      именно это-не ерунда. в противном случае было бы хуже. при том что было, декларация по итогам года уведомлениям бы не соответствовала. досчитали бы на пустом месте. всё что можно и что нельзя.

      счастье то какое! боже мой!

      а я уже, не дождавшись торжества разума с уведомлениями по УСН, назло и принципиально отправила =0.

      ну, корректировку по такому поводу сдать не грех указав законные -240р. :)

      отметить такое событие что-ли.... 😂

  • Логотип Lekabuh
    Lekabuh Вчера в 09:35

    ОльгаГлавный бухгалтер

    именно это-не ерунда.

    Вы не поняли. Девушка имела ввиду всю эту фантасмагорию с начала года, а не отдельный, местечковый, прецедент.

    • Логотип Мирам
      Мирам Вчера в 09:56

      а не отдельный, местечковый, прецедент.

      через пару лет можно будет сказать, что это двухлетняя фантасмагория.

      местечковый таки да. но никогда не думала, что буду этому так радоваться.

      и эта эпопея теперь вот из таких разовых и будет состоять..

  • Логотип TETRACONS
    TETRACONS Вчера в 09:48

    И всего-то надо было подождать полгода))) Ведь сразу при разработке ЕНС и после его введения никто и представить не мог, что налоги нарастающим итогом идут и может быть уменьшение. Это нельзя было спрогнозировать совершенно. Это ведь абсолютно нереальная история. Одна на стопятьсоттысяч. 

    • Логотип Людмила Карпова
      Людмила Карпова Вчера в 10:08

      Да таких не продуманных историй полно. А с ИПэшниками, что лучше? 

    • Логотип Natali Kr
      Natali Kr Вчера в 10:11

      Natalikr

      дак конечно!

      паникеров развелось! 
      тоже проблемы - ндфл  в регионы не уходит, за личные налоги ИП списывается не оттуда....

      тут такой проект - а вы со своими частностями лезете все время!

    • Логотип Мирам
      Мирам 5 часов назад

      И всего-то надо было подождать полгода)))

      а как же интрига? 😂

  • Логотип Buhbuhbuhbuhbuh
    Buhbuhbuhbuhbuh Вчера в 10:21

    авансы не резервируются и сразу уходят в бюджет.

    а переплата по всей видимости даст бог вернется в сальдо опосля камералки за год. И то не факт.

    ....нас водили за нос....

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