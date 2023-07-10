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ЕНП (единый налоговый платеж)

😞 Уменьшить аванс по УСН за полугодие не получится. Вернуть переплату можно только через год

Если у компании аванс по УСН получился больше, чем аванс по итогам полугодия, то включать налог по УСН в уведомление не надо вообще. Составить его на отрицательную сумму нельзя.
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Обсуждение этой темы идет в нашем форуме.

Ранее мы уже рассказывали об этой проблеме.

Пример

  • Аванс за 1 квартал – 300 000, строка 020 декларации по УСН = 300 000.

  • Аванс за 1 полугодие – 100 000, строка 050 декларации по УСН = 200 000.

  • То есть, по итогам полугодия налог будет к уменьшению в сумме 200 000 руб.

Бухгалтеры пытаются понять, как провести это уменьшение на ЕНС. Но увы, такая операция не предусмотрена.

Функционал новой налоговой программы так настроен, что к уменьшению может выполнять только декларация и то только после камеральной проверки, сетуют бухгалтеры.

Кстати, уменьшение начисленного обязательства по декларации на практике уже сейчас проходит только после завершения камеральной проверки.

Скоро примут поправки в НК РФ, где четко будет прописана такая система уменьшения налога по декларации. Начисление (плюс) проводят сразу, а уменьшение (минус) – только через 10 дней после камеральной проверки.

Таким образом, если ИП сдаст декларацию за 2023 год 25 апреля 2024 года, то уменьшение аванса по сроку 28.07.2023 проведут только в начале августа 2024 года, то есть ровно через год. Только тогда ИП из нашего примера сможет вернуть из бюджета те 200 тыс. рублей, которые он переплатил по итогам 2 квартала.

Комментарии

1
  • Логотип Astrasol
    Astrasol 34 минуты назад

    бесплатное кредитование государства. как раз то, что бизнес жаждал.

Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
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