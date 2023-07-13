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Законопроекты

Продажи алкоголя-онлайн пока не будет: законопроект отозван

Из правительства отозвали законопроект о торговле спиртным через интернет. Пока этот вопрос поставлен на паузу.
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Член Совета Федерации Андрей Клишас отозвал направленный в правительство законопроект о регулировании дистанционной продажи алкогольных напитков в России. Как пишут Ведомости законопроект забрали «для доработки».

По мнению экспертов, легализацию онлайн-продаж алкоголя могли приостановить из-за недавнего массового отравления напитком «Мистер Сидр». Помимо этого на решение могло повлиять лобби против разрешения таких продаж в целом. Негативно об идее продаж спиртного в интернете высказывался и Минздрав. Так что, выстраивайте свой бизнес по торговле алкоголем пока без продаж-онлайн.

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Комментарии

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