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Налог на прибыль

🚗⛽ В 1 200 рублей компенсации за авто сотрудника включен, в том числе, бензин

Расходы на компенсацию за использование для служебных поездок личных легковых автомобилей относят к числу прочих расходов и только в пределах нормы. Для легковых авто с двигателем до 2 000 куб. см – норма 1 200 рублей в месяц.
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В эту норму входит абсолютно все – износ, горюче-смазочные материалы, ремонт.

Напомним, нормы утверждены постановлением Правительства от 08.02.2022 № 92.

Таким образом, отдельно включать в расходы затраты на ГСМ для таких авто нельзя, поясняет Минфин в письме от 29.06.2023 № 03-03-06/2/60502. Ведь это будет уже повторный расход.

Сотруднику платят 1 200 рублей в месяц. В эти деньги уже входит бензин.

Ранее аналогичные разъяснения Минфин давал в письме от 27.01.2023 № 03-03-06/1/6339.

При этом в письме от 03.08.2022 № 03-03-07/74968 Минфин сообщил, что в проекте основных направлений налоговой политики на 2023 – 2025 годы заложена оценка необходимости пересмотра этих норм.

Но пока никаких изменений по этому вопросу нет. Норма по-прежнему 1 200 рублей.

Комментарии

3
  • Логотип Arhimed0
    Arhimed0 36 минут назад

    Главный бухгалтер

    24 килОметра за месяц! при условии что вся компенсация на бензин.

    я, так понимаю, что работа от дома должна находиться в пределах 0,5 км.

    Внимание, знатоки, вопрос

    Для чего при таких условиях ездить на машину, если при таких расстояниях пешком получается вдвое быстрее и менее затратно, как по финансам, так и по трудоёмкости оформления этой ахинеи ?

  • Логотип Astrasol
    Astrasol 32 минуты назад

    парк Юрского периода какой-то...

  • Логотип Arhimed0
    Arhimed0 23 минуты назад

    Главный бухгалтер

    Напомним, нормы утверждены постановлением Правительства от 08.02.2022 № 92.

    Таким образом, отдельно включать в расходы затраты на ГСМ для таких авто нельзя, поясняет Минфин в письме от 29.06.2023 № 03-03-06/2/60502. Ведь это будет уже повторный расход.

    Сотруднику платят 1 200 рублей в месяц. В эти деньги уже входит бензин.

    Ранее аналогичные разъяснения Минфин давал в письме от 27.01.2023 № 03-03-06/1/6339.

    вот бы выделять на бензин Силуанову и Мишустину , и всем ихним замам, руклям департаментов (кому авто полагается) по 1200 рублей в месяц!

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