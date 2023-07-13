🚗⛽ В 1 200 рублей компенсации за авто сотрудника включен, в том числе, бензин

В эту норму входит абсолютно все – износ, горюче-смазочные материалы, ремонт.
Напомним, нормы утверждены постановлением Правительства от 08.02.2022 № 92.
Таким образом, отдельно включать в расходы затраты на ГСМ для таких авто нельзя, поясняет Минфин в письме от 29.06.2023 № 03-03-06/2/60502. Ведь это будет уже повторный расход.
Сотруднику платят 1 200 рублей в месяц. В эти деньги уже входит бензин.
Ранее аналогичные разъяснения Минфин давал в письме от 27.01.2023 № 03-03-06/1/6339.
При этом в письме от 03.08.2022 № 03-03-07/74968 Минфин сообщил, что в проекте основных направлений налоговой политики на 2023 – 2025 годы заложена оценка необходимости пересмотра этих норм.
Но пока никаких изменений по этому вопросу нет. Норма по-прежнему 1 200 рублей.
Комментарии3
Главный бухгалтер
24 килОметра за месяц! при условии что вся компенсация на бензин.
я, так понимаю, что работа от дома должна находиться в пределах 0,5 км.
Внимание, знатоки, вопрос
Для чего при таких условиях ездить на машину, если при таких расстояниях пешком получается вдвое быстрее и менее затратно, как по финансам, так и по трудоёмкости оформления этой ахинеи ?
парк Юрского периода какой-то...
Главный бухгалтер
вот бы выделять на бензин Силуанову и Мишустину , и всем ихним замам, руклям департаментов (кому авто полагается) по 1200 рублей в месяц!