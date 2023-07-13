🚗⛽ В 1 200 рублей компенсации за авто сотрудника включен, в том числе, бензин

Расходы на компенсацию за использование для служебных поездок личных легковых автомобилей относят к числу прочих расходов и только в пределах нормы. Для легковых авто с двигателем до 2 000 куб. см – норма 1 200 рублей в месяц.

В эту норму входит абсолютно все – износ, горюче-смазочные материалы, ремонт.

Напомним, нормы утверждены постановлением Правительства от 08.02.2022 № 92.

Таким образом, отдельно включать в расходы затраты на ГСМ для таких авто нельзя, поясняет Минфин в письме от 29.06.2023 № 03-03-06/2/60502. Ведь это будет уже повторный расход.

Сотруднику платят 1 200 рублей в месяц. В эти деньги уже входит бензин.

Ранее аналогичные разъяснения Минфин давал в письме от 27.01.2023 № 03-03-06/1/6339.

При этом в письме от 03.08.2022 № 03-03-07/74968 Минфин сообщил, что в проекте основных направлений налоговой политики на 2023 – 2025 годы заложена оценка необходимости пересмотра этих норм.

Но пока никаких изменений по этому вопросу нет. Норма по-прежнему 1 200 рублей.