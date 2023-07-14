Власти ограничили перевозки по территории России электронных сигарет и вейпов

Приняты поправки в закон об охране здоровья граждан. В него ввели ограничения на перемещение никотина, не маркированного по российскому законодательству.

Госдума в третьем чтении приняла законопроект, который регулирует перемещение физическими лицами табачной и никотинсодержащей продукции.

После того, как закон вступит в силу, каждый совершеннолетний россиянин сможет перевозить по стране:

не более 200 сигарет (изделий с нагреваемым табаком), или 50 сигар (сигарилл), или 250 граммов табака, или указанных табачных изделий в ассортименте общим весом не более 250 граммов;

не более 5 единиц никотинсодержащей продукции (кроме изделий с нагреваемым табаком) общим объемом не более 20 миллилитров никотинсодержащей жидкости либо общим весом не более 250 граммов бестабачной смеси для нагревания.

13 июня 2023 года президент подписал закон № 203-ФЗ о комплексном регулировании рынка табачной и никотинсодержащей продукции. Закон вводит те же меры регулирования, которые сейчас применяет государство к производителям и участникам оборота алкогольной продукции. Он вступит в силу с 1 сентября 2023 года.

Подробно о том, как будет работать новый закон, узнаете из разбора.