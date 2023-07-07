Закон о госрегулировании табачной продукции: как будет работать в России и новых регионах С 1 сентября 2023 года табачная отрасль будет жестко регулироваться государством. Что нужно знать бизнесу?

Что случилось Кому потребуется лицензия Регистрация оборудования Обязательная маркировка Регулирование цен Новые запреты Особенности применения закона № 203-ФЗ в новых регионах