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ЕНП (единый налоговый платеж)

Точные данные из декларации по УСН заменят собой примерные суммы из уведомлений

В 2022 году бухгалтеры никак не отчитывались перед налоговиками о начисленных авансах по УСН, но с 2023 года такая обязанность появилась. Но не все выполняют ее с усердием перфекциониста.
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Не всегда можно к установленному сроку подсчитать точную сумму аванса, особенно при УСН «доходы минус расходы», так как недостает каких-то первичных документов и т. д.

Если вовсе не сдавать уведомления на авансы и не платить их, то после сдачи декларации будут пени. Можно сдать уведомление, а потом по мере более точного расчета, корректировать его.

Наша подписчица в Telegram-канале «Красный уголок бухгалтера» нашла другой выход из ситуации – она сдает уведомления на примерные суммы, которые, по ее подсчетам, чуть превышают реальный размер аванса.

А уже реальный точный аванс будет указан в декларации за 2023 год. Суммы из нее должны заменить собой данные из примерных уведомлений.

Научиться премудростям работы на УСН в 2023 году можно на курсе «Главный бухгалтер на УСН». Выдаем официальный диплом.

А как вы заполняете уведомления на УСН? Успеваете в срок точно «до копеечки» подсчитать размер аванса? Примите участие в нашем опросе.

Как вы считаете авансы по УСН для уведомлений?

Комментарии

6
  • Логотип klerk.nsk
    klerk.nsk 1 час назад

    klerkГлавный бухгалтер

    а как можно посчитать размер аванса по УСН, если не знать, какие суммы страховых взносов уплачены?

    На уплаченные страховые взносы ведь можно уменьшить аванс по УСН до 50%.

    Егоров думает видимо так - а не хрен уменьшать, платите максимум, в бюджете вон дыра 2,9 трл. руб., пусть это будет ваш дополнительный вклад в дыру бюджета 😀

    мы платим в котел под названием  ЕНС, и какие суммы в счет погашения именно страховых взносов отправит налоговая нам неизвестно, т.к. справку о принадлежности уплаченных сумм конкретным налогам ФНС так и не выдает.

    Егоров!!!!!!!!! как посчитать точно размер аванса по УСН в этом случае?

  • Логотип Мирам
    Мирам 1 час назад

    а как можно посчитать размер аванса по УСН, если не знать, какие суммы страховых взносов уплачены?

    это как это не знать какие суммы страховых взносов уплачены? клиент в несознанке или обмороке? 😂

  • Логотип Мирам
    Мирам 1 час назад

    нашла другой выход из ситуации – она сдает уведомления на примерные суммы, которые, по ее подсчетам, чуть превышают реальный размер аванса.

    шииикарно ... только этому такому выходу лет так 300 уже будет. америка не открыта

    и по доходам и расходам авансы так платили и платятся , и по доходам, или не платили и не платят...

  • Логотип бух2007
    бух2007
    1 час назад

    я и раньше примерно считала, и сейчас продолжаю. Точно посчитать даже по итогам года сложно) У меня каждый год целый список недостающих доков.)

    • Логотип ZZZhanna
      ZZZhanna 32 минуты назад

      Жанна

      аналогично. Потом к августу сдаю уточненки ))

  • Логотип kasandra851
    kasandra851 1 час назад

    Нужно предложить Егорову поработать бухгалтером, так сказать на практике ощутить все прелести его нововведения, а не в теории, как они там в кабинетах придумывают: тут пишем, тут не пишем, и тд. Раньше была ротация кадров, вот и надо вернуть. С ужасом смотрю на то, что стало с учетом, фиксы уплачены, а где они? Как объяснить ИП где деньги? И если не найдем, по новой платить ? Зачем эти чертовы уведомления, если по итогу есть декларации, это не упрощение а наоборот бюрократия сплошная 

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