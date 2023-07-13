Точные данные из декларации по УСН заменят собой примерные суммы из уведомлений

Не всегда можно к установленному сроку подсчитать точную сумму аванса, особенно при УСН «доходы минус расходы», так как недостает каких-то первичных документов и т. д.
Если вовсе не сдавать уведомления на авансы и не платить их, то после сдачи декларации будут пени. Можно сдать уведомление, а потом по мере более точного расчета, корректировать его.
Наша подписчица в Telegram-канале «Красный уголок бухгалтера» нашла другой выход из ситуации – она сдает уведомления на примерные суммы, которые, по ее подсчетам, чуть превышают реальный размер аванса.
А уже реальный точный аванс будет указан в декларации за 2023 год. Суммы из нее должны заменить собой данные из примерных уведомлений.
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А как вы заполняете уведомления на УСН? Успеваете в срок точно «до копеечки» подсчитать размер аванса? Примите участие в нашем опросе.
Комментарии6
klerkГлавный бухгалтер
а как можно посчитать размер аванса по УСН, если не знать, какие суммы страховых взносов уплачены?
На уплаченные страховые взносы ведь можно уменьшить аванс по УСН до 50%.
Егоров думает видимо так - а не хрен уменьшать, платите максимум, в бюджете вон дыра 2,9 трл. руб., пусть это будет ваш дополнительный вклад в дыру бюджета 😀
мы платим в котел под названием ЕНС, и какие суммы в счет погашения именно страховых взносов отправит налоговая нам неизвестно, т.к. справку о принадлежности уплаченных сумм конкретным налогам ФНС так и не выдает.
Егоров!!!!!!!!! как посчитать точно размер аванса по УСН в этом случае?
это как это не знать какие суммы страховых взносов уплачены? клиент в несознанке или обмороке? 😂
шииикарно ... только этому такому выходу лет так 300 уже будет. америка не открыта
и по доходам и расходам авансы так платили и платятся , и по доходам, или не платили и не платят...
я и раньше примерно считала, и сейчас продолжаю. Точно посчитать даже по итогам года сложно) У меня каждый год целый список недостающих доков.)
Жанна
аналогично. Потом к августу сдаю уточненки ))
Нужно предложить Егорову поработать бухгалтером, так сказать на практике ощутить все прелести его нововведения, а не в теории, как они там в кабинетах придумывают: тут пишем, тут не пишем, и тд. Раньше была ротация кадров, вот и надо вернуть. С ужасом смотрю на то, что стало с учетом, фиксы уплачены, а где они? Как объяснить ИП где деньги? И если не найдем, по новой платить ? Зачем эти чертовы уведомления, если по итогу есть декларации, это не упрощение а наоборот бюрократия сплошная