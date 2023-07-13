Точные данные из декларации по УСН заменят собой примерные суммы из уведомлений

В 2022 году бухгалтеры никак не отчитывались перед налоговиками о начисленных авансах по УСН, но с 2023 года такая обязанность появилась. Но не все выполняют ее с усердием перфекциониста.

Не всегда можно к установленному сроку подсчитать точную сумму аванса, особенно при УСН «доходы минус расходы», так как недостает каких-то первичных документов и т. д.

Если вовсе не сдавать уведомления на авансы и не платить их, то после сдачи декларации будут пени. Можно сдать уведомление, а потом по мере более точного расчета, корректировать его.

Наша подписчица в Telegram-канале «Красный уголок бухгалтера» нашла другой выход из ситуации – она сдает уведомления на примерные суммы, которые, по ее подсчетам, чуть превышают реальный размер аванса.

А уже реальный точный аванс будет указан в декларации за 2023 год. Суммы из нее должны заменить собой данные из примерных уведомлений.

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А как вы заполняете уведомления на УСН? Успеваете в срок точно «до копеечки» подсчитать размер аванса? Примите участие в нашем опросе.