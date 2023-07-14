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НДФЛ

Какой КБК указывать для НДФЛ с дивидендов

Компания выплатила физлицу-нерезиденту дивиденды в сумме свыше 5 млн рублей. Встал вопрос об уплате НДФЛ.
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Минфин в письме от 26.04.2023 № 02-05-06/38487 пояснил, на какие КБК надо платить налог.

КБК такие:

  • НДФЛ 13% с дивидендов – 182 1 01 02130 01 1000 110

  • НДФЛ 15% с дивидендов – 182 1 01 02140 01 1000 110

Кстати, все КБК на 2023 год есть в нашем справочнике. Он находится в разделе «Сервисы для бухгалтера» – «Инструменты».

А еще в разделе «Инструменты» мы недавно обновили дизайн производственных календарей для пятидневной и шестидневной недели. Там вы найдете норму рабочих дней и часов за каждый месяц, квартал и год.

Комментарии

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