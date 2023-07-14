Какой КБК указывать для НДФЛ с дивидендов

Минфин в письме от 26.04.2023 № 02-05-06/38487 пояснил, на какие КБК надо платить налог.

КБК такие: НДФЛ 13% с дивидендов – 182 1 01 02130 01 1000 110

НДФЛ 15% с дивидендов – 182 1 01 02140 01 1000 110

Кстати, все КБК на 2023 год есть в нашем справочнике. Он находится в разделе «Сервисы для бухгалтера» – «Инструменты».

А еще в разделе «Инструменты» мы недавно обновили дизайн производственных календарей для пятидневной и шестидневной недели. Там вы найдете норму рабочих дней и часов за каждый месяц, квартал и год.