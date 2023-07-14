Переход на главную страницу сайта
Рубрикатор
Переход на главную страницу сайта 8 495 129-29-87

Заказать рекламу Прайс-лист PR-служба

Подотчет, командировки

За какие командировки надо платить двойной средний заработок

Оплата командировок в ЛНР, ДНР, Херсонскую и Запорожскую области идет по особым правилам. И эти правила работают, даже если работник направляется из одного нового региона в другой.
52

Разъяснение дает Роструд.

По постановлению Правительства от 28.10.2022 № 1915 средний заработок за командировки в новые регионы надо платить в двойном размере.

В этом документе нет никаких исключений для каких-либо работников.

Оно применяется в отношении работников, которые принимают непосредственное участие в выполнении работ по обеспечению жизнедеятельности населения и восстановлению объектов инфраструктуры в новых регионах.

Таким образом, если сотрудник из Запорожской области командируется в ДНР, ему надо начислить двойной средний заработок.

Научиться считать средний заработок для командировок, отпусков, больничных поможет наш курс переподготовки «Бухгалтер по зарплате».

По итогам обучения вы получите официальный диплом, который будет занесен в реестр Рособрнадзора.

А еще у нас есть разбор на тему командировок в новые регионы.

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип Соппа Кирилл
    Соппа Кирилл
    Дробление бизнеса

    Опцион — способ скрыть взаимозависимость в дроблении бизнеса? Разбор реального кейса

    Хотя в каждом арбитражном деле по дроблению бизнеса суды говорят что взаимозависимость законом не запрещена, но тем не менее по видимому взаимозависимость являются главным фактором попадания компаний в предпроверочный анализ.

    8
    Логотип VnProgers
    VnProgers
    Автоматизация учета

    Почему проваливаются проекты автоматизации: топ-5 новых причин

    Ранее мы уже разбирали ключевые причины провала проектов по автоматизации учета. Пришло время для второй части: ещё 5 факторов, которые могут привести внедрение к краху. Изучите, чтобы не повторить ошибок.

    Почему проваливаются проекты автоматизации: топ-5 новых причин
    6
    Логотип Клерк
    Клерк
    Обзоры для бухгалтера

    С НДФЛ что-то произошло? А вы уже проверили сальдо и претензии налоговиков? Обзор новых тематических коллекций «Клерка»

    Три свежих продукта от «Клерка», которые помогут вам разобраться с главными проблемами бухгалтера: ЕНС, НДФЛ и налоговой.

    С НДФЛ что-то произошло? А вы уже проверили сальдо и претензии налоговиков? Обзор новых тематических коллекций «Клерка»
    1
    124
    Логотип megapolis.grupp
    megapolis.grupp
    Мошенничество

    Кредит по СМС. Можно ли оспорить кредит взятый для мошенников?

    Уже многим из нас звонили из «службы безопасности банка» и иных контор, которыми прикрываются мошенники. Сегодня мы рассмотрим одну из подобных историй.

    Кредит по СМС. Можно ли оспорить кредит взятый для мошенников?
    42
    Логотип Консоль.Про
    Консоль.Про
    Самозанятые

    Как сотрудничать с самозанятыми через ЭДО

    К 2024 году бизнес планируют перевести на электронный документооборот. Самозанятые — полноценные участники рынка и плательщики налогов в бюджет. Рассказываем, как сотрудничать с ними через ЭДО. 

    Как сотрудничать с самозанятыми через ЭДО
    88
    Логотип Инмар (Inmar)
    Инмар (Inmar)
    Учет в торговле

    Преимущества синхронизации чеков возврата в розничной торговле с бухгалтерской системой

    Синхронизация чеков на возврат с бухгалтерией означает, что все возвраты, сделанные на онлайн кассе, должны быть автоматически переданы в бухгалтерскую систему для учета и дальнейшего формирования отчетности.

    Преимущества синхронизации чеков возврата в розничной торговле с бухгалтерской системой
    50
    Логотип Action Digital School
    Action Digital School

    Гайд инструментов 1С аналитика: как бухгалтеру использовать их в работе

    Мы собрали информацию об основных и дополнительных инструментах аналитика 1С и делимся с вами. Они будут полезны не только самим специалистам, но и людям со смежными профессиями, например, бухгалтерам. Освоив их и начав применять в работе, вы с легкостью сможете анализировать деятельность компании, составлять отчеты и оптимизировать бизнес-процессы.

    Гайд инструментов 1С аналитика: как бухгалтеру использовать их в работе
    47
    Логотип 1CVDGB
    1CVDGB
    ЭДО в кадровом учете

    Пошаговый переход на кадровый ЭДО. С чего начать?

    Работа отдела кадров — это масса бумаг, которые нужно грамотно составить, вовремя подписать и довести информацию до лиц, указанных в документах. Облегчить процесс позволяет введение ЭДО (электронного документооборота). Встает вопрос: с чего начать?

    Пошаговый переход на кадровый ЭДО. С чего начать?
    64
    Логотип 1С:Апрель Софт
    1С:Апрель Софт
    Отчетность

    Отчетность организации на ОСНО за первое полугодие 2023: что и куда сдавать

    Организации, которые применяют основную систему налогообложения, регулярно сдают отчетность в налоговую и СФР. Кроме того, в зависимости от вида деятельности и размера бизнеса, большинство компаний вынуждены сдавать формы в органы статистики. Расскажем, какие отчеты, в какие сроки и куда подают организации по итогам первого полугодия 2023 года.

    Отчетность организации на ОСНО за первое полугодие 2023: что и куда сдавать
    64
    Читать еще