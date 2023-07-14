За какие командировки надо платить двойной средний заработок

Оплата командировок в ЛНР, ДНР, Херсонскую и Запорожскую области идет по особым правилам. И эти правила работают, даже если работник направляется из одного нового региона в другой.

Разъяснение дает Роструд.

По постановлению Правительства от 28.10.2022 № 1915 средний заработок за командировки в новые регионы надо платить в двойном размере.

В этом документе нет никаких исключений для каких-либо работников.

Оно применяется в отношении работников, которые принимают непосредственное участие в выполнении работ по обеспечению жизнедеятельности населения и восстановлению объектов инфраструктуры в новых регионах.

Таким образом, если сотрудник из Запорожской области командируется в ДНР, ему надо начислить двойной средний заработок.

Научиться считать средний заработок для командировок, отпусков, больничных поможет наш курс переподготовки «Бухгалтер по зарплате».

По итогам обучения вы получите официальный диплом, который будет занесен в реестр Рособрнадзора.

А еще у нас есть разбор на тему командировок в новые регионы.