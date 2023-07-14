В Трибуне запустили новую рубрику — «Что ест бухгалтер»

Как и договаривались ранее, запускаем новую рубрику — «Что ест бухгалтер».
Будем обсуждать меню, делиться рецептами и фотографиями. Присоединяйтесь!
Как и договаривались, запускаю новую рубрику — «Что ест бухгалтер». Будем обсуждать меню, рецепты и делиться фотографиями. Присоединяйтесь!
Хороший заголовок отражает суть статьи: читатель понимает, что ждать от материала, поэтому охотно кликает на заголовок и сразу переходит к содержанию. Например, в этой статье большинство людей не прочитают то, что сейчас читаете вы, а сразу пойдут за советами. В статье рассказываю, как писать так же.
Сегмент ВДО (высокодоходных = высокорискованных = мусорных облигаций) в последние 2 года прямо-таки развивается бурными темпами. Большинство выпусков выкупается физлицами, правда вот держать их до погашения не всегда безопасно. В смысле, вообще не безопасно. Но высокая доходность привлекает инвесторов, поэтому сначала пара слов про риски.
Предприниматели без сотрудников могут уменьшить налог УСН на взносы за себя. Для этого нужно уплатить взносы не в конце года, а до конца квартала, в котором предприниматель хочет снизить налог. В статье расскажем, как правильно отразить уменьшение налога и сформировать необходимые документы в 1С: Бухгалтерии.
В этот раз рабочая неделю нам показалось бесконечной, но при этом продуктивной и богатой на интересные темы. Спасибо депутатам, которые стали постоянным ньюсмейкерами постов Трибуны. Подводим итоги, выбираем самые просматриваемые публикации и комментируемые новости.
Передача отдельных процессов в бизнесе на аутсорсинг позволяет эффективно распределить задачи, получить качественный результат и сэкономить деньги. Но не все компании осмеливаются на этот шаг. Стоит ли пользоваться услугами сторонних исполнителей и зачем нужен SWOT-анализ делегирования, разберем на примере аутсорсинга линейного персонала.
Какие предъявляются требования к условиям сделок с акциями и долями российских компаний и какие обязательства будет нести перед государством приобретатель бизнеса у «недружественного» лица с 12.07.2023г.
Хотя в каждом арбитражном деле по дроблению бизнеса суды говорят что взаимозависимость законом не запрещена, но тем не менее по видимому взаимозависимость являются главным фактором попадания компаний в предпроверочный анализ.
Ранее мы уже разбирали ключевые причины провала проектов по автоматизации учета. Пришло время для второй части: ещё 5 факторов, которые могут привести внедрение к краху. Изучите, чтобы не повторить ошибок.
Три свежих продукта от «Клерка», которые помогут вам разобраться с главными проблемами бухгалтера: ЕНС, НДФЛ и налоговой.
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