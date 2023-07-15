Стали известны тарифы страховых взносов по производственному травматизму на 2024 год

Тарифы взносов – от 0,2% до 8,5%.
Проект закона о страховых тарифах по взносам в СФР на 2024 год опубликован на федеральном портале.
Тарифы будут такие же, как в этом году.
Также по-прежнему сохраняет скидку по взносам на зарплату работников-инвалидов. За них надо будет платить 60% от тарифа.
Конкретный тариф присваивают, ориентируясь на вид деятельности (по коду ОКВЭД).
Власти планируют со следующего года ввести новый порядок отражения видов деятельность в ЕГРЮЛ и ЕГРИП. В связи с этим подтверждать в СФР код ОКВЭД для тарифа взносов уже не потребуется.
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