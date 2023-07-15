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Взносы на травматизм

Стали известны тарифы страховых взносов по производственному травматизму на 2024 год

В 2024 году будет 32 страховых тарифа на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний.
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Тарифы взносов – от 0,2% до 8,5%.

Проект закона о страховых тарифах по взносам в СФР на 2024 год опубликован на федеральном портале.

Тарифы будут такие же, как в этом году.

Также по-прежнему сохраняет скидку по взносам на зарплату работников-инвалидов. За них надо будет платить 60% от тарифа.

Конкретный тариф присваивают, ориентируясь на вид деятельности (по коду ОКВЭД).

Власти планируют со следующего года ввести новый порядок отражения видов деятельность в ЕГРЮЛ и ЕГРИП. В связи с этим подтверждать в СФР код ОКВЭД для тарифа взносов уже не потребуется.

Комментарии

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Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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