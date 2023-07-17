Имущественные налоги физлиц будут досрочно списывать с сальдо ЕНС в пропорции

Как только налоговики сформируют налоговые уведомления на налоги за ваши квартиры, машины, дачи, сразу же деньги на эти налоги с вашего сальдо ЕНС (если там есть деньги) спишут в резерв, не дожидаясь 1 декабря.

Такая поправка в статью 78 НК РФ содержится в законопроекте № 369931-8. О ней мы уже рассказывали в новостях. Кроме того, наши читатели активно обсуждают будущее нововведение в комментариях к материалу, размещенному в Трибуне.

Ко второму чтению законопроекта эту поправку уточнили.

Прописали алгоритм действий, если денег на сальдо ЕНС недостаточно для того, чтобы сделать зачет на всю сумму налогового уведомления (налог на имущество физлиц + транспортный налог + земельный налог + НДФЛ).

В этом случае налоги будут резервировать в пропорции.

Пример

В день направления вам налогового уведомления на вашем ЕНС есть положительное сальдо 1 000 рублей, а начислено налогов больше. Вот как будет идти зачет:

Налог Начислено Будет зачтено (отправлено в резерв) Налог на имущество физлиц (за квартиру) 500 100 Транспортный налог (за авто) 3 000 600 НДФЛ (не удержан налоговым агентом) 1 500 300 Итого 5 000 1 000

При каждом пополнении ЕНС до 1 декабря сумма положительного сальдо снова будет резервироваться в пропорции по каждому КБК.