Имущественные налоги физлиц будут досрочно списывать с сальдо ЕНС в пропорции

Такая поправка в статью 78 НК РФ содержится в законопроекте № 369931-8. О ней мы уже рассказывали в новостях. Кроме того, наши читатели активно обсуждают будущее нововведение в комментариях к материалу, размещенному в Трибуне.
Ко второму чтению законопроекта эту поправку уточнили.
Прописали алгоритм действий, если денег на сальдо ЕНС недостаточно для того, чтобы сделать зачет на всю сумму налогового уведомления (налог на имущество физлиц + транспортный налог + земельный налог + НДФЛ).
В этом случае налоги будут резервировать в пропорции.
Пример
В день направления вам налогового уведомления на вашем ЕНС есть положительное сальдо 1 000 рублей, а начислено налогов больше. Вот как будет идти зачет:
Налог
Начислено
Будет зачтено (отправлено в резерв)
Налог на имущество физлиц (за квартиру)
500
100
Транспортный налог (за авто)
3 000
600
НДФЛ (не удержан налоговым агентом)
1 500
300
Итого
5 000
1 000
При каждом пополнении ЕНС до 1 декабря сумма положительного сальдо снова будет резервироваться в пропорции по каждому КБК.
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