❗ Налог за личное авто ИП будут досрочно списывать с ЕНС

Срок уплаты имущественных налогов физлиц – 1 декабря. Сейчас если уведомление прислали в октябре и на ЕНС у человека есть деньги, то начисление произойдет в октябре, а не 1 декабря.
То есть, деньги уйдут в бюджет раньше. Это не касается ИП. С их личными налогами такого раннего начисления не будет. Налог уйдет с ЕНС не ранее 1 декабря.
Но законопроект с масштабными поправками в НК РФ, который Госдума приняла в первом чтении, предусматривает подобную систему для всех физлиц, в том числе – ИП.
Поправку вносят в статью 78 НК РФ, которая регламентирует зачет налогов.
Со дня направления физлицу налогового уведомления сумма имущественных налогов будет автоматически зачитываться (резервироваться), если на сальдо ЕНС есть деньги.
Если в этот день на сальдо ЕНС нет денег, то зачет будет в тот день, когда сальдо станет положительным.
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Таким образом, если у ИП на сальдо ЕНС есть фиксированные взносы, то в день направления налогового уведомления на личные налоги за имущество, землю, транспорт, эти фиксированные взносы заберут из сальдо и поместят в резерв.
ИП думал, что уплатил фиксированные взносы, а налоговики будут считать, что он уплатил налог на авто. И это притом, что срок уплаты налога за авто еще не наступил.
Кстати, такой же автоматический зачет налоговики будут делать на основании уведомления по ЕНП на НДФЛ. Даже если ИП еще не уплатил НДФЛ за работников, но уже сдал уведомление, деньги заберут с ЕНС и зарезервируют без права на отмену такого зачета.
Комментарии3
А если он в октябре хотел усн уменьшить? Фиг? Беспредел.
Более того, он уже уменьшил аванс за 1, 2, 3 кварталы и фиксы у него висели на сальдо.
Вдруг в октябре формируют налоговое уведомление на налоги за авто, квартиру, дачу и все фиксированные автоматом идут в эти налоги. Человеку даже не дают возможность ВОВРЕМЯ уплатить эти налоги. Срок по НК 1 декабря. Но списывают в октябре
Всё как всегда. Хотели как лучше, а получился Тришкин кафтан. У нас во власти вообще профпригодные есть?