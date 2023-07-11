Переход на главную страницу сайта
Рубрикатор
Переход на главную страницу сайта 8 495 129-29-87

Заказать рекламу Прайс-лист PR-служба

Налог на имущество физических лиц

❗ Налог за личное авто ИП будут досрочно списывать с ЕНС

Сейчас в НК РФ сказано, что начисление налога на имущество физлиц (если они не ИП) на ЕНС произойдет со дня направления налогового уведомления, но не ранее дня формирования положительного сальдо ЕНС. Эту норму модернизируют и распространят на ИП.
154

Срок уплаты имущественных налогов физлиц – 1 декабря. Сейчас если уведомление прислали в октябре и на ЕНС у человека есть деньги, то начисление произойдет в октябре, а не 1 декабря.

То есть, деньги уйдут в бюджет раньше. Это не касается ИП. С их личными налогами такого раннего начисления не будет. Налог уйдет с ЕНС не ранее 1 декабря.

Но законопроект с масштабными поправками в НК РФ, который Госдума приняла в первом чтении, предусматривает подобную систему для всех физлиц, в том числе – ИП.

Поправку вносят в статью 78 НК РФ, которая регламентирует зачет налогов.

Со дня направления физлицу налогового уведомления сумма имущественных налогов будет автоматически зачитываться (резервироваться), если на сальдо ЕНС есть деньги.

Если в этот день на сальдо ЕНС нет денег, то зачет будет в тот день, когда сальдо станет положительным.

Об этом и других будущих нововведения по ЕНС мы расскажем на вебинаре 14 июля. Записывайтесь.

Таким образом, если у ИП на сальдо ЕНС есть фиксированные взносы, то в день направления налогового уведомления на личные налоги за имущество, землю, транспорт, эти фиксированные взносы заберут из сальдо и поместят в резерв.

ИП думал, что уплатил фиксированные взносы, а налоговики будут считать, что он уплатил налог на авто. И это притом, что срок уплаты налога за авто еще не наступил.

Кстати, такой же автоматический зачет налоговики будут делать на основании уведомления по ЕНП на НДФЛ. Даже если ИП еще не уплатил НДФЛ за работников, но уже сдал уведомление, деньги заберут с ЕНС и зарезервируют без права на отмену такого зачета.

Комментарии

3
  • Логотип natalia092006
    natalia092006 33 минуты назад

    А если он в октябре хотел усн уменьшить? Фиг? Беспредел.

    • Логотип бух2007
      бух2007
      30 минут назад

      А если он в октябре хотел усн уменьшить? Фиг?

      Более того, он уже уменьшил аванс за 1, 2, 3 кварталы и фиксы у него висели на сальдо.

      Вдруг в октябре формируют налоговое уведомление на налоги за авто, квартиру, дачу и все фиксированные автоматом идут в эти налоги. Человеку даже не дают возможность ВОВРЕМЯ уплатить эти налоги. Срок по НК 1 декабря. Но списывают в октябре

  • Логотип Сергей Д.
    Сергей Д. 18 минут назад

    Всё как всегда. Хотели как лучше, а получился Тришкин кафтан. У нас во власти вообще профпригодные есть?

Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
Логотип ZUBR Technologies
ZUBR Technologies
Обзоры для бухгалтера

Отчетность и платежи в июле, перевыпуск КЭП, новости для самозанятых, упрощенное закрытие бизнеса

Если вдруг пропустили: все важные новости недели – изменения в законодательстве, напоминания о сдаче отчетности, комментарии специалистов, опыт коллег.

Отчетность и платежи в июле, перевыпуск КЭП, новости для самозанятых, упрощенное закрытие бизнеса
31
Логотип MCC Group
MCC Group
Выбор системы налогообложения

Открытие бизнеса ИП и ООО в Испании: налоговая нагрузка и основные преимущества для русскоязычных мигрантов

Испания — это привлекательное место для предпринимателей со всего мира, в том числе и для русскоязычных мигрантов, желающих начать свой бизнес. В этой статье мы рассмотрим налоговую нагрузку и основные преимущества открытия бизнеса ИП и ООО в Испании для русскоязычных мигрантов.

Открытие бизнеса ИП и ООО в Испании: налоговая нагрузка и основные преимущества для русскоязычных мигрантов
3
Логотип Daniil_Law
Daniil_Law
Обзор судебной практики

Новые правила о залоге вещей. Более 90 правовых позиций

Пленум Верховного суда принял постановление «О применении судами правил о залоге вещей». Постановление содержит более 90 правовых позиций по вопросам залога.

Новые правила о залоге вещей. Более 90 правовых позиций
10
Логотип DocDeti_DocMed_DocDent
DocDeti_DocMed_DocDent
Общество

Как часто бухгалтерам нужно заниматься спортом для ментального здоровья?

Физические упражнения снижают риск смертности от всех причин. В том числе занятия спортом связаны с улучшением ментального здоровья, но как именно — пока не до конца ясно. Расскажем о масштабном исследовании.

Как часто бухгалтерам нужно заниматься спортом для ментального здоровья?
67
Логотип Клерк
Клерк
Тайм-менеджмент

Четыре лайфхака для бухгалтеров на аутсорсе: как работать из дома и не выгорать

Бухгалтерский аутсорс — работа из дома в уютном кресле, мягких тапочках и с хорошим настроением. Но бывают переработки, срывы сроков по задачам и психи. Делимся жизненными лайфхаками, как не выгореть и работать продуктивнее.

Четыре лайфхака для бухгалтеров на аутсорсе: как работать из дома и не выгорать
1,8 тыс.
Логотип Модульбанк
Модульбанк
АУСН

Модульбанк запустил интеграцию с 1С:Бухгалтерией для разметки операций АУСН в 1С 

Модульбанк запустил интеграцию с 1С:Бухгалтерией, которая позволяет предпринимателям более гибко работать с АУСН – автоматизированной упрощенной системой налогообложения. Теперь можно проверять разметку банка и корректировать её прямо через 1С. 

25
Логотип nlukina
nlukina
Социальная поддержка

В Госдуме предложили создать Отцовскую карту. Депутаты хотят таким образом переломить пренебрежение к отцам

В Госдуме предложили ввести «Отцовскую карту» с фиксированной суммой —2000 руб для трат на ребенка. Эту идею сегодня озвучил вице-спикер ГД Борис Чернышов.

В Госдуме предложили создать Отцовскую карту. Депутаты хотят таким образом переломить пренебрежение к отцам
38
241
Логотип Александр Малютин
Александр Малютин
Общество

Как случайно не заключить сделку через переписку? На какие моменты в переписке обратить особое внимание

Публикация этого поста навеяна новостью о том канадский суд постановил, что граждане могут использовать смайлики и эмодзи в качестве подписей на договорах и документах. Кого-то решение удивило, но в целом оно вполне вписывается в современные реалии.

Как случайно не заключить сделку через переписку? На какие моменты в переписке обратить особое внимание
2
56
Логотип Клерк
Клерк
Управленческий учет

Пять аналитических инструментов управленческого учета, которые помогут эффективнее вести бизнес

Эти инструменты — незаменимые помощники как для бухгалтера, так и для руководителя, финансиста. Для одних это азы, для других — сложная система, поэтому разбираемся вместе.

Пять аналитических инструментов управленческого учета, которые помогут эффективнее вести бизнес
759
Читать еще