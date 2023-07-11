❗ Налог за личное авто ИП будут досрочно списывать с ЕНС

Сейчас в НК РФ сказано, что начисление налога на имущество физлиц (если они не ИП) на ЕНС произойдет со дня направления налогового уведомления, но не ранее дня формирования положительного сальдо ЕНС. Эту норму модернизируют и распространят на ИП.

Срок уплаты имущественных налогов физлиц – 1 декабря. Сейчас если уведомление прислали в октябре и на ЕНС у человека есть деньги, то начисление произойдет в октябре, а не 1 декабря.

То есть, деньги уйдут в бюджет раньше. Это не касается ИП. С их личными налогами такого раннего начисления не будет. Налог уйдет с ЕНС не ранее 1 декабря.

Но законопроект с масштабными поправками в НК РФ, который Госдума приняла в первом чтении, предусматривает подобную систему для всех физлиц, в том числе – ИП.

Поправку вносят в статью 78 НК РФ, которая регламентирует зачет налогов.

Со дня направления физлицу налогового уведомления сумма имущественных налогов будет автоматически зачитываться (резервироваться), если на сальдо ЕНС есть деньги.

Если в этот день на сальдо ЕНС нет денег, то зачет будет в тот день, когда сальдо станет положительным.

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Таким образом, если у ИП на сальдо ЕНС есть фиксированные взносы, то в день направления налогового уведомления на личные налоги за имущество, землю, транспорт, эти фиксированные взносы заберут из сальдо и поместят в резерв.

ИП думал, что уплатил фиксированные взносы, а налоговики будут считать, что он уплатил налог на авто. И это притом, что срок уплаты налога за авто еще не наступил.

Кстати, такой же автоматический зачет налоговики будут делать на основании уведомления по ЕНП на НДФЛ. Даже если ИП еще не уплатил НДФЛ за работников, но уже сдал уведомление, деньги заберут с ЕНС и зарезервируют без права на отмену такого зачета.