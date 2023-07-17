Маркетплейсы обяжут платить 20% НДС за иностранные товары

В Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) обсуждают введение НДС на трансграничную торговлю. Это коснется маркетплейсов, которые уплатят в бюджет 20% за товары иностранных продавцов. В частности, торговцев электроникой из Китая, пишут «Известия».
Компания Wildberries уже обратилась в Минэкономразвития с просьбой отказаться от этой меры. Если она будет введена, то исчислением налога придется заниматься самим маркетплейсам.
Введение новых правил негативно скажется на трансграничнои торговле, насыщении рынка, доступности товаров, а также вырастут цены на товары, считают в «Яндекс Маркете».
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Комментарии2
Главный бухгалтер
Вот вам и параллельный импорт! Вот вам, бабушка, и Юрьев День!
дээээ