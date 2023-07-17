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НДС

Маркетплейсы обяжут платить 20% НДС за иностранные товары

Власти Белоруссии и Казахстана предложили ввести НДС в размере 20% для товаров, поступающих на российские маркетплейсы из-за границы и реализующихся на территории ЕАЭС.
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В Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) обсуждают введение НДС на трансграничную торговлю. Это коснется маркетплейсов, которые уплатят в бюджет 20% за товары иностранных продавцов. В частности, торговцев электроникой из Китая, пишут «Известия».

Компания Wildberries уже обратилась в Минэкономразвития с просьбой отказаться от этой меры. Если она будет введена, то исчислением налога придется заниматься самим маркетплейсам.

Введение новых правил негативно скажется на трансграничнои торговле, насыщении рынка, доступности товаров, а также вырастут цены на товары, считают в «Яндекс Маркете».

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Комментарии

2
  • Логотип fressigran@
    fressigran@ 17.07.23, 12:29

    Главный бухгалтер

    Вот вам и параллельный импорт! Вот вам, бабушка, и Юрьев День!

    • Логотип sonik24
      sonik24
      17.07.23, 14:13

      дээээ

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