Налоговики проверят бизнес с эквайрингом без ККТ

ФНС составила перечень адресов, где есть терминал, но нет кассы.
Налоговики на местах все проверят и разберутся, обязан ли бизнесмен применять ККТ.
Нарушителям объявят предостережения и предложат зарегистрировать ККТ и сформировать чеки коррекции.
Если бизнесмен не внял увещеваниям налоговиков и продолжает нарушать, проведут повторное выездное обследование с контрольной закупкой.
По итогам такой проверки будут принимать решения о штрафе.
Такие вводные содержатся в письме ФНС от 03.07.2023 № АБ-4-20/8411.
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