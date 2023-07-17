Выдачу грантов на новые IT-разработки остановят до 1 сентября

Минцифры решило приостановить выдачу грантов на новые разработки в сфере IT до осени. Министерство планирует:
провести независимую оценку компетенций сотрудников РФРИТ (основного оператора грантов);
обновить состав комиссий и пул экспертов, которые участвуют в оценке поступающих заявок;
провести аудит принятых решений о выдаче грантов в 2022-2023 годах и отменит проекты, по которым есть сомнения в 100% чистоте;
оптимизировать процессы принятия решений о выдаче грантов для полного исключения влияния на них сотрудников Минцифры, обеспечения прозрачности и публичности всех этапов запуска и реализации таких проектов.
Об этом говорится в Telegram-канале Минцифры.
Для решения поставленных задач министерство создаст комиссию во главе с Максутом Шадаевым. В состав комиссии также включат уполномоченных представителей основных ассоциаций в IT-сфере (АПКИТ, Руссофт, АРПП «Отечественный софт» и т. д.) и экспертных компаний.
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