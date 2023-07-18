✅ Разработали справки для соцвычета по НДФЛ на обучение и фитнес, а справку по лечению обновили

Сейчас применяется справка, утвержденная совместным приказом ФНС и Минздрава еще в 2001 году.
Проект с новой справкой опубликован на федеральном портале.
В справке КНД 1151156 будет две страницы.
На первом листе указывают сумму расходов, код услуги (1 или 2), а также отмечают, платил человек за себя или за кого-то. Если платит один, а лечился другой – заполняют лист 2 с данными пациента.
Кроме того, опубликованы проекты с такими справками для соцвычета:
по фитнесу;
на взносы по добровольному страхованию.
Также разработают справку на добровольные пенсионные взносы.
Для вычета не нужны будут чеки, договоры и прочие бумаги. Достаточно будет одной справки.
Такая норма заложена в законопроекте с поправками в НК РФ.
У этих справок будет и электронный формат, чтобы компании и ИП могли отправлять их в ИФНС электронно для оформления клиентами вычета в упрощенном порядке через личный кабинет.
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