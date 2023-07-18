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Социальный вычет

✅ Разработали справки для соцвычета по НДФЛ на обучение и фитнес, а справку по лечению обновили

Будет новая форма справки для оформления социального налогового вычета по НДФЛ на медицинские расходы.
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Сейчас применяется справка, утвержденная совместным приказом ФНС и Минздрава еще в 2001 году.

Проект с новой справкой опубликован на федеральном портале.

В справке КНД 1151156 будет две страницы.

На первом листе указывают сумму расходов, код услуги (1 или 2), а также отмечают, платил человек за себя или за кого-то. Если платит один, а лечился другой – заполняют лист 2 с данными пациента.

Кроме того, опубликованы проекты с такими справками для соцвычета:

Также разработают справку на добровольные пенсионные взносы.

Для вычета не нужны будут чеки, договоры и прочие бумаги. Достаточно будет одной справки.

Такая норма заложена в законопроекте с поправками в НК РФ.

У этих справок будет и электронный формат, чтобы компании и ИП могли отправлять их в ИФНС электронно для оформления клиентами вычета в упрощенном порядке через личный кабинет.

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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