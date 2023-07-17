Суд арестовал недвижимость у блогера Блиновской

Суд арестовал 21 объект недвижимости у блогера Блиновской в Ярославле, Москве и Московской области. Под арест попали нежилые помещения, элитные квартиры и два машино-места.

Среди арестованного имущества блогера — нежилые помещения в Москве и Подмосковье, также элитные квартиры в Москве и Ярославле. Кроме того, обеспечительные меры наложены на два машино-места.

Решение об аресте квартир и нежилых помещений обжаловано и пока не вступило в силу. Об аресте имущества сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службы Пресненского суда Москвы.

Кроме этого, у блогера арестовали свыше 100 млн руб. в разных валютах и средства на 50 банковских счетах, а также коллекционные золотые монеты в рамках расследования уголовного дела о неуплате налогов.