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Уклонение от уплаты налогов

Суд арестовал недвижимость у блогера Блиновской

Суд арестовал 21 объект недвижимости у блогера Блиновской в Ярославле, Москве и Московской области. Под арест попали нежилые помещения, элитные квартиры и два машино-места.
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Среди арестованного имущества блогера — нежилые помещения в Москве и Подмосковье, также элитные квартиры в Москве и Ярославле. Кроме того, обеспечительные меры наложены на два машино-места.

Решение об аресте квартир и нежилых помещений обжаловано и пока не вступило в силу. Об аресте имущества сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службы Пресненского суда Москвы.

Кроме этого, у блогера арестовали свыше 100 млн руб. в разных валютах и средства на 50 банковских счетах, а также коллекционные золотые монеты в рамках расследования уголовного дела о неуплате налогов.

Напомним, Следственный комитет возбудил в отношении Елены Блиновской уголовное дело, блогера и лайф-коуча обвиняют в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере на сумму более 918 миллионов рублей (ч. 2 ст. 198 УК) и легализации денежных средств в сумме более 43 млн рублей, приобретенных в результате совершения преступления («б» ч. 4 ст. 174.1 УК).

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