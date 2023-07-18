🙆 Пошли проблемы с отрицательным уведомлением на аванс по УСН

Об этом рассказывают подписчики Telegram-чате ФНС.
О возможности сдавать уведомления на суммы с минусом ФНС сообщила в письме от 10.07.2023 № СД-4-3/8716@. Сегодня налоговики также заявили на своем сайте.
В 1 квартале бухгалтер сдала уведомление на УСН с суммой + 267 215 руб.
За полугодие получен убыток и сдано уведомление с суммой – 267 215.
То есть, отрицательная сумма за 2 квартал не превышает положительную сумму из уведомления за 1 квартал.
Но из ИФНС пришел отказ с указанием на ошибку 0400500000.
Бухгалтер в недоумении. В чем дело?
Коллеги-бизнесмены сетуют, что письмо ФНС об отрицательных уведомлениях есть, а перенастройки их ПО еще нет.
А вы уже приобрели опыт сдачи отрицательного уведомления? Расскажите, как все прошло.
Кстати, скоро норму об отрицательном уведомлении пропишут в НК РФ. Завтра будет рассмотрение законопроекта во втором чтении.
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