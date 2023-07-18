🙆 Пошли проблемы с отрицательным уведомлением на аванс по УСН

Аванс по УСН за полугодие может быть меньше, чем за 1 квартал. В этом случае ФНС разрешила сдавать отрицательные уведомления. Но на практике при реализации права на уменьшение налога бизнес сталкивается с проблемами.

Об этом рассказывают подписчики Telegram-чате ФНС.

О возможности сдавать уведомления на суммы с минусом ФНС сообщила в письме от 10.07.2023 № СД-4-3/8716@. Сегодня налоговики также заявили на своем сайте.

В 1 квартале бухгалтер сдала уведомление на УСН с суммой + 267 215 руб.

За полугодие получен убыток и сдано уведомление с суммой – 267 215.

То есть, отрицательная сумма за 2 квартал не превышает положительную сумму из уведомления за 1 квартал.

Но из ИФНС пришел отказ с указанием на ошибку 0400500000.

Бухгалтер в недоумении. В чем дело?

Коллеги-бизнесмены сетуют, что письмо ФНС об отрицательных уведомлениях есть, а перенастройки их ПО еще нет.

А вы уже приобрели опыт сдачи отрицательного уведомления? Расскажите, как все прошло.

Кстати, скоро норму об отрицательном уведомлении пропишут в НК РФ. Завтра будет рассмотрение законопроекта во втором чтении.