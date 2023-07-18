Можно будет получить соцвычет по НДФЛ на обучение супруга

Сейчас можно получить социальный налоговый вычет по расходам на своей обучение, обучение детей и брата/сестры. В этот список внесут супругов.

Поправки в статью 219 НК внесли ко второму чтению законопроекта № 369931-8.

Вычет мужу за жену или жене за мужа дадут, если обучение идет по очной форме.

Еще в этом законопроекте прописан упрощенный порядок получения социальных налоговых вычетов по заявлению без декларации 3-НДФЛ. Об этом мы рассказывали тут.

Будут и другие поправки по НДФЛ – например, два уведомления (с 23 числа по 9 число и с 23 числа по 22 число).

Кстати, недавно в правила по НДФЛ и ЕНС уже внесли поправки. О них мы рассказывали на наших вебинарах.

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На вебинарах освещали такие вопросы:

1. Новый порядок списания НДФЛ с ЕНС: что изменилось..

2. Изменения по уведомлениям:

досрочное списание НДФЛ с ЕНС по уведомлениям;

кто теперь обязан сдавать уведомления по НДФЛ дважды в месяц.

3. Как отражать НДФЛ в расчете 6-НДФЛ.

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