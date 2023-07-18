Заказчик обязан оплатить работы, если не обосновал отказ от подписания акта сдачи-приёмки

Суть дела: подрядчик по государственному контракту выполнил работы с нарушением срока. Заказчик отказался от подписания акта сдачи-приёмки работ, но никаких возражений по качеству работ и отказ от их приёмки подрядчику не направил.

Выводы судов: выполненные работы должны быть оплачены в силу п. 4 ст. 753 ГК, которым установлено:

Сдача результата работ подрядчиком и приёмка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами.

При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом и акт подписывается другой стороной.

Односторонний акт сдачи или приёмки результата работ может быть признан судом недействительным лишь в случае, если мотивы отказа от подписания акта признаны им обоснованными.

Поэтому, до тех пор, пока одна из сторон не доказала обоснованность мотивов отказа от подписания акта сдачи-приёмки, он считается действительным и принятым другой стороной.



Кассация согласилась с выводом апелляции. Верховный суд пересамтривать дело не стал (определение ВС от 22.06.2023 № 307-ЭС23-9448 по делу № А56-14294/2022).

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