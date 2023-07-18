Минцифры хочет приравнять электронные водительские права к бумажным

Ведомство уже подготовило проект поправок в ПДД, он опубликован на госпортале.

В пояснительной записке к проекту указано, что водительское удостоверение можно будет предъявлять не только в виде пластиковых прав, но и в цифровом формате в мобильном приложении «Госуслуги Авто». То есть цифровые права и документ на физическом носителе станут взаимозаменяемыми.

Инспектор ГИБДД будет считывать OR-код из приложения с помощью специального оборудования, и этого будет достаточно.

«Предъявление в электронном виде с использованием мобильного приложения информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг» сведений, содержащихся в документах, предусмотренных настоящими правилами, приравнивается к предъявлению таких документов», — прописано в тексте проекта.

Сейчас наличие электронного документа не освобождает водителей от обязанности иметь при себе права на физическом носителе. Поправки смогут значительно облегчить жизнь автомобилистов.