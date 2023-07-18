Власти хотят запретить платный возврат товаров при дистанционной торговле

По мнению депутатов интернет-магазины используют правовую неопределенность, чтобы взимать плату за возврат товаров надлежащего качества.

Сейчас п. 4 ст. 26.1 закона о защите прав потребителей от 07.02.1992 № 2300-1 установлено, что при отказе потребителя от товара продавец должен возвратить ему сумму покупки за минусом расходов на обратную доставку товара.

Депутаты Госдумы хотят ужесточить эту норму.

В законопроекте № 396348-8 чиновники предлагают изложить пункт 4 статьи 26.1 в следующей редакции:

«При отказе потребителя от товара продавец должен возвратить ему денежную сумму, уплаченную потребителем по договору, не позднее чем через 10 дней со дня предъявления потребителем соответствующего требования.

Продавец несет расходы на доставку от потребителя возвращенного товара и расходы на осуществление возврата суммы, уплаченной потребителем по договору».

Депутаты полагают, что новые требования поставят интернет-магазины, которые берут плату за возврат товара, в равные рыночные условия с добросовестными онлайн-продавцами, у которых возврат товаров бесплатный.

Интернет-торговля стремительно развивается, а бухгалтеров, которые знают специфику этой сферы деятельности, не хватает. Специально для вас мы подготовили курс: «Бухгалтер маркетплейса».

Займите нишу и зарабатывайте на ведении клиентов, которые торгуют через Wildberries, Ozon, Яндекс и другие площадки.

Пройдя курс вы:

Поймете особенности учета, налогов и документооборота на маркетплейсах, в том числе их проведение в 1С.

Станете бухгалтером в перспективной сфере, которая постоянно растет и расширяется.

Получите все необходимые навыки, занимаясь онлайн пару часов в день.

Посмотрите пробный урок, чтобы узнать, как работает обучение.

Смотреть пробный урок бесплатно