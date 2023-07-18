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НДС

💋 Минфин расхвалил НДС

В Минфин поступило предложение заменить НДС налогом с оборота. Ведомство раскритиковало эту идею. Потому что НДС – это очень хорошо.
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В России уже был подобный налог с оборота – налог на пользователей автомобильных дорог (с 1992 по 2002 годы).

У него были такие недостатки:

  • зависимость налоговой нагрузки на конечного потребителя от количества стадий движения товара;

  • неравномерное распределение налоговой нагрузки, искажающее условия конкурентной борьбы;

  • нет механизма возмещения налога, уплаченного при покупке материалов для производства продукции на экспорт.

То ли дело НДС.

По НДС есть вычеты. Можно уменьшить налог на входящий НДС.

Благодаря вычетам нет многократного налогообложения затрат на производство и реализацию продукцию при ее движении от первого производителя до конечного потребителя.

Минфин также озвучил такие плюсы НДС:

  • нейтральность к международной торговле и предпринимательским интересам;

  • возможность эффективного налогообложения услуг;

  • устойчивость к злоупотреблениям при уплате, так как НДС имеет встроенные механизмы противодействия мошенническим схемам.

НДС введен с 1992 года и является самым собираемым налогом и одним из основных источников федерального бюджета. Менять систему его расчета не будут, подытожил Минфин в письме от 03.07.2023 № 03-07-14/61587.

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Комментарии

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  • Логотип понаехавший Тут
    понаехавший Тут 9 минут назад

    А самое главное продавцы всякого сырья заграницу продают по ставке НДС 0%, получают вычеты по 20%, да еще и часть выручки можно оставить заграницей  для своих потомков   .... В Китае например вывоз сырья заграницу по полной ставке НДС облагается ..

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