Бухгалтеры не могут заполнить в 1С отрицательное уведомление

Обсуждение этого вопроса идет на нашем форуме.
Напомним, основание для формирования отрицательного уведомления – письмо ФНС от 10.07.2023 № СД-4-3/8716@.
С 1 октября норма будет работать уже не по письму, а по статье 58 НК РФ. Поправки в нее вносят законопроектом № 369931-8.
Бухгалтер пытается сформировать в 1С уведомление с минусом, но ничего не выходит.
Коллеги подсказывают, что такая операция будет доступна в релизе 3.0.140.50 1С: Бухгалтерия 3.0. Он запланирован на 21 июля.
Кстати, те, кто уже составил и сдал такое уведомление (не дожидаясь релиза 1С), тоже столкнулся с трудностями. От ИФНС приходит отказ.
Если вы тоже будете в этом месяце сдавать отрицательное уведомление, делитесь опытом – как и где его формировали, как прошел процесс сдачи.
Комментарии3
ЕвгенийИндивидуальный предпринимательИП
Десятилетия отрицательного отбора на госслужбу аукается нам уже не цветочками, а ягодками...
Когда всех профессионалов выгнали или выжили с госслужбы заменив на лизоблюдов, которым давали возможность подниматься по карьерным лестницам, то какого результата мы с вами ожидаем.
угу, дафны...
Ольга
А я вот гадаю, что теперь с пенями будет?
Если раньше на УСН получались авансовые к уплате, а по итогам года минимальный налог, мы понимая это сразу не платили авансы, и пени на неуплаченные авансы не начислялись. (Проверено)
А теперь если сдать уведомление - начислят, еще и спишут деньги с ЕНС ...
Допустить "ошибку" в уведомлении? И сдать декларацию с верными суммами под конец срока, числа 22 марта ...