Бухгалтеры не могут заполнить в 1С отрицательное уведомление

Недавно ФНС озвучила возможность сдавать уведомления на УСН с отрицательной суммой. Но на практике пока с этим у бизнеса проблемы. Право есть, а реализовать его не так просто.

Обсуждение этого вопроса идет на нашем форуме.

Напомним, основание для формирования отрицательного уведомления – письмо ФНС от 10.07.2023 № СД-4-3/8716@.

С 1 октября норма будет работать уже не по письму, а по статье 58 НК РФ. Поправки в нее вносят законопроектом № 369931-8.

Бухгалтер пытается сформировать в 1С уведомление с минусом, но ничего не выходит.

Коллеги подсказывают, что такая операция будет доступна в релизе 3.0.140.50 1С: Бухгалтерия 3.0. Он запланирован на 21 июля.

Кстати, те, кто уже составил и сдал такое уведомление (не дожидаясь релиза 1С), тоже столкнулся с трудностями. От ИФНС приходит отказ.

Если вы тоже будете в этом месяце сдавать отрицательное уведомление, делитесь опытом – как и где его формировали, как прошел процесс сдачи.