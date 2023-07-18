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ЕНП (единый налоговый платеж)

Бухгалтеры не могут заполнить в 1С отрицательное уведомление

Недавно ФНС озвучила возможность сдавать уведомления на УСН с отрицательной суммой. Но на практике пока с этим у бизнеса проблемы. Право есть, а реализовать его не так просто.
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Обсуждение этого вопроса идет на нашем форуме.

Напомним, основание для формирования отрицательного уведомления – письмо ФНС от 10.07.2023 № СД-4-3/8716@.

С 1 октября норма будет работать уже не по письму, а по статье 58 НК РФ. Поправки в нее вносят законопроектом № 369931-8.

Бухгалтер пытается сформировать в 1С уведомление с минусом, но ничего не выходит.

Коллеги подсказывают, что такая операция будет доступна в релизе 3.0.140.50 1С: Бухгалтерия 3.0. Он запланирован на 21 июля.

Кстати, те, кто уже составил и сдал такое уведомление (не дожидаясь релиза 1С), тоже столкнулся с трудностями. От ИФНС приходит отказ.

Если вы тоже будете в этом месяце сдавать отрицательное уведомление, делитесь опытом – как и где его формировали, как прошел процесс сдачи.

Комментарии

3
  • Логотип hub
    hub 51 минуту назад

    ЕвгенийИндивидуальный предпринимательИП

    Десятилетия отрицательного отбора на госслужбу аукается нам уже не цветочками, а ягодками...

    Когда всех профессионалов выгнали или выжили с госслужбы заменив на лизоблюдов, которым давали возможность подниматься по карьерным лестницам, то какого результата мы с вами ожидаем.

  • Логотип Мирам
    Мирам 46 минут назад

    а ягодками...

    угу, дафны...

  • Логотип Лёлька_
    Лёлька_ 26 минут назад

    Ольга

    А я вот гадаю, что теперь с пенями будет?
    Если раньше на УСН получались авансовые к уплате, а по итогам года минимальный налог, мы понимая это сразу не платили авансы, и пени на неуплаченные авансы не начислялись. (Проверено)
    А теперь если сдать уведомление - начислят, еще и спишут деньги с ЕНС ...
    Допустить "ошибку" в уведомлении? И сдать декларацию с верными суммами под конец срока, числа 22 марта ... 

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