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Налог на прибыль

Когда новая организация должна платить ежемесячные авансы по налогу на прибыль

Если у компании на ОСНО доход за 4 предыдущих квартала менее 60 млн рублей (15 млн рублей в квартал в среднем), то она не платит ежемесячные авансы по налогу на прибыль. Но у новых компаний позади нет 4 кварталов.
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Как им определять право на неуплату ежемесячных авансов, рассказал Минфин в письме от 10.04.2023 № 03-03-06/1/31892.

В пункте 5 статьи 287 НК РФ сказано, что вновь созданные организации платят ежемесячные авансы, если выручка не превышала 5 млн рублей в месяц либо 15 млн рублей в квартал.

Если доход превысил эти показатели, то будут авансы начиная с месяца, следующего за месяцем, в котором такое превышение имело место.

Минфин считает, что надо ориентироваться на показатель – 15 млн в квартал.

Пример: компания зарегистрировалась в феврале 2022 года. В 4 квартале доход превысил 15 млн, значит должны быть авансы с января 2023 года.

Но авансы на 1 квартал начисляют в декларации за 9 месяцев. Если там их не было, то и на 1 квартал авансов не будет.

Таким образом, компания не будет платить авансы в 1 квартале 2023 года.

Когда у организации будет уже 4 квартала существования, она будет учитывать доход за эти 4 квартала и высчитывать среднеквартальный.

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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