Обновили правила подсчета стажа для больничных

Как вести социальные сети юристу. Экспертный и личный контент: сколько и зачем

Все вокруг твердят, что без соцсетей продвигаться сложнее. И вы заводите страницу на одной из площадок. Выкладываете посты, видео, привлекаете подписчиков, а результата нет. В статье расскажу об основных принципах, как вести соцсети юристу, чтобы одновременно показать себя экспертом и завоевать доверие людей.