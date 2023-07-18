Обновили правила подсчета стажа для больничных

Опубликован приказ Минтруда от 19.06.2023 № 515н с поправками в правила подсчета стажа.
Учтут стаж добровольцев в период:
мобилизации;
действия военного положения;
военного времени;
при возникновении вооруженных конфликтов;
при проведении контртеррористических операций;
при использовании Вооруженных Сил РФ за пределами территории РФ.
Правила работают задним числом с 24 февраля 2022 года.
Недавно порядок учета стажа уже корректировали. Туда добавили период работы по договору ГПХ.
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