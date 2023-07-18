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Больничные

Обновили правила подсчета стажа для больничных

Период пребывания в добровольческом формировании, содействующем выполнению задач, возложенных на Вооруженные Силы РФ, теперь включается в стаж для больничных.
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Опубликован приказ Минтруда от 19.06.2023 № 515н с поправками в правила подсчета стажа.

Учтут стаж добровольцев в период:

  • мобилизации;

  • действия военного положения;

  • военного времени;

  • при возникновении вооруженных конфликтов;

  • при проведении контртеррористических операций;

  • при использовании Вооруженных Сил РФ за пределами территории РФ.

Правила работают задним числом с 24 февраля 2022 года.

Недавно порядок учета стажа уже корректировали. Туда добавили период работы по договору ГПХ.

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Комментарии

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