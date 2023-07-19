ОСАГО можно будет оформить на один день

В России разрешат оформлять краткосрочные полисы ОСАГО — от одного дня до трех месяцев. Такая страховка будет интересна в первую очередь таксистам. Соответствующие поправки Госдума рассмотрит в ближайшее время.

Комитет Госдумы по финансовому рынку поддержал законопроект № 143281-8 о краткосрочных полисах ОСАГО для принятия его во втором чтении. Если законопроект в Госдуме примут, то полис можно будет оформить сроком от одного дня до трех месяцев.

«Стоимость полиса на день будет заметно выше, чем 1/365 стоимости годового полиса, а месячный полис будет дороже, чем 1/12 от годового ОСАГО. Тем не менее таксистам это позволит распределить затраты по мере заработка и будет выгодно тем, кто работает в качестве такси время от времени. Обычным же гражданам вряд ли будет выгоден краткосрочный полис ОСАГО»,— пояснил президент Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев«RG».

Окончательную цену краткосрочных полисов будут устанавливать сами страховщики с помощью нового коэффициента, который будет умножаться на размер базового тарифа ОСАГО, установленного ЦБ.