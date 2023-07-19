На аванс по УСН нужно уведомление, даже если на сальдо ЕНС есть прошлогодняя переплата

Положительное сальдо ЕНС или резерв, образовавшиеся из-за прошлогодней переплаты налога по УСН – не повод игнорировать сдачу уведомлений на УСН в 2023 году.

Подписчица Telegram-канала «Красный уголок бухгалтера» рассказала, что в прошлогодней декларации по УСН налог был к уменьшению (строка 110 раздела 1). Авансы были уплачены полностью, поэтому по итогу образовалась переплата в сумме 300 тыс. рублей.

Эту переплату бухгалтер учитывает в этом году при уплате авансов по УСН. За 2 квартал 2023 года аванс получился 500 тыс. рублей.

Уплачено будет 200 тыс. рублей. А вот уведомление надо сдать на 500 тысяч, подсказывают коллеги.

Дело в том, что по уведомлению проводят начисление и эту сумму списывают в бюджет. В данном случае начислят 500 тыс. по уведомлению, и в бюджет также уйдет 500 тыс. Из них – 200 тыс. свежая платежка и 300 тыс. – из сальдо ЕНС или из резерва, если денег на сальдо не хватает, а налог по УСН находится в резерве.

Кстати, у нас есть разбор о том, какие налоги надо включать в июльское уведомление по ЕНП.