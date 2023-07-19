Московским предпринимателям помогут с поиском инвесторов

МБМ расширяет блок поддержки предпринимателей Москвы и тех, кто только планирует начать свое дело. Теперь для них доступна услуга по поиску источников финансирования.
Московский бизнес благодаря новому сервису ДПИР может получить:
перечень федеральных и региональных мер финансовой поддержки, среди которых гранты, субсидии, кредиты, займы, конкурсы и т.д.,
алгоритм действий для получения мер в профильных учреждениях.
Профильные эксперты ДПИР Москвы помогут найти подходящие варианты финансирования для предпринимателя и разобраться в сложных процедурах его получения. Новый сервис доступен: компаниям, предпринимателям, самозанятым и физлицам, которые планируют начать предпринимательскую деятельность.
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