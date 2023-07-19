Московским предпринимателям помогут с поиском инвесторов

ФНС согласилась ЧАСТИЧНО зачесть иностранный налог у источника, уплаченного с купонов по облигациям за пределами РФ

Физическое лицо получило доход в виде купонов (процентов) по иностранным облигациям от иностранного брокера в Испании. У источника выплаты был удержан налог в размере 19%, что было прямо указано в отчете брокера. Налоговый орган согласился зачесть только 5% уплаченного за пределами РФ налога и предъявил претензию к недоплаченным 8% НДФЛ.