Работодатель не может получить одно согласие работника на сверхурочную работу сразу на весь год

Эксперты Роструда, разъяснили, что это противоречит нормам ТК.

Ведомство пояснило: по статье 99 ТК работодатель вправе привлечь сотрудника к сверхурочной работе с его письменного согласия.

Есть исключения. В частности, согласие не нужно, если работник был привлечен сверхурочно для устранения производственной аварии, последствий катастрофы, стихийного бедствия.

Письменное согласие нужно получать каждый раз перед привлечением работника к сверхурочной работе. Поэтому работодатель не вправе получить одно согласие сразу на весь год.

Пояснение по этому вопросу привел Роструд на своем портале.