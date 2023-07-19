🔎 В законе пропишут размер букв в кассовых чеках

Причем рекламную информацию указывают крупным шрифтом. А то, что нужно потребителям – мелким.
Люди жалуются.
Налоговики подсчитали, что расходы на кассовую ленту в среднем составляют 0,01% от выручки одного чека или 11 копеек за один кассовый чек.
В письме от 30.06.2023 № АБ-4-20/8348 ФНС сообщает о целесообразности внести поправки в закон № 54-ФЗ. Там хотят зарегламентировать качество печати обязательных реквизитов на кассовом чеке.
Требования такие:
высота символов (строчные буквы) – не менее 2 мм;
интервал между строками символов – не менее 0,5 мм;
контрастность символов – не менее 40%.
Также могут быть установлены дополнительные требования к качеству печати и размеру символов фискальных документов, к качеству печати и размеру OR-кода, а также к качеству и времени отображения OR-кода на дисплее автоматического устройства для расчетов.
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