🔎 В законе пропишут размер букв в кассовых чеках

Когда в марте 2022 года возникли трудности с кассовой лентой, бизнес начал ее экономить – уменьшать шрифт в чеке и покупать дешевую ленту плохого качества. Ажиотаж с дефицитом и подорожанием кассовой ленты прошел, а бизнес так и продолжает печать в чеке мелким шрифтом.

Причем рекламную информацию указывают крупным шрифтом. А то, что нужно потребителям – мелким.

Люди жалуются.

Налоговики подсчитали, что расходы на кассовую ленту в среднем составляют 0,01% от выручки одного чека или 11 копеек за один кассовый чек.

В письме от 30.06.2023 № АБ-4-20/8348 ФНС сообщает о целесообразности внести поправки в закон № 54-ФЗ. Там хотят зарегламентировать качество печати обязательных реквизитов на кассовом чеке.

Требования такие: высота символов (строчные буквы) – не менее 2 мм;

интервал между строками символов – не менее 0,5 мм;

контрастность символов – не менее 40%.

Также могут быть установлены дополнительные требования к качеству печати и размеру символов фискальных документов, к качеству печати и размеру OR-кода, а также к качеству и времени отображения OR-кода на дисплее автоматического устройства для расчетов.